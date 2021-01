Μια «πικρή» στιγμή: Θρήνος για τον νεκρό γιο του Μπάιντεν την ώρα της ορκωμοσίας (pic)

Μπορεί για τον Τζο Μπάιντεν, η 20η Ιανουαρίου 2021 να είναι μια λαμπρή ημέρα, καθώς ορκίστηκε Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι φωτογραφίες του από τη σημερινή ημέρα κάνουν το γύρο του πλανήτη, όμως μία άλλη φωτογραφία που τον αφορά, προκαλεί συγκίνηση.

Πρόκειται για μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media και δείχνει έναν άνδρα, να θρηνεί στον τάφο του γιου του Τζο Μπάιντεν, Μπο Μπάιντεν, ο οποίος πέθανε από καρκίνο το 2015.

“Πικρή στιγμή: Ενώ ο Τζο Μπάιντεν εκφωνούσε την ομιλία του στην ορκομωσία, ένας μοναχικός άντρας με μια στολή γονάτιζε στον τάφο του γιου του Μπο, στο Ντέλαγουερ” γράφει στη λεζάντα.

Poignant moment: While Joe Biden gave his inauguration speech, a lone man in a uniform knelt at the Delaware grave of his son Beau. pic.twitter.com/QkCuJRHzTz