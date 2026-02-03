Κόσμος

Μιανμάρ: Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ – Αισθητός σε Βεγγάλη, Καλκούτα και Μπαγκλαντές

Τρόμος αναφέρθηκε σε διάφορα μέρη της Δυτικής Βεγγάλης, συμπεριλαμβανομένης της Καλκούτας, καθώς και στο γειτονικό Μπαγκλαντές
Δυνατός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ έπληξε τη Μιανμάρ την Τρίτη (03.02.2026), με ισχυρές δονήσεις α γίνονται αισθητοί στην Καλκούτα και σε διάφορα μέρη του Μπαγκλαντές.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ο σεισμός σημειώθηκε περίπου 10 χιλιόμετρα ανατολικά της Ακιάμπ στη Μιανμάρ και καταγράφηκε γύρω στις 9:04 μ.μ. τοπική ώρα.

Το EMSC ανέφερε ότι αυτός ήταν ο τρίτος σεισμός που έγινε αισθητός στη Μιανμάρ τις τελευταίες 71 ώρες.

Η Μιανμάρ είχε αντιμετωπίσει έναν πολύ πιο καταστροφικό σεισμό τον Μάρτιο του 2025, όταν ένας σεισμός μεγέθους 7,7 Ρίχτερ κατέστρεψε κτίρια, συμπεριλαμβανομένων πολυώροφων κτιρίων, προκάλεσε διακοπές ρεύματος και κατέστρεψε γέφυρες και δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα.

Το επίκεντρο του σεισμού τότε ήταν κοντά στη Σαγκάινγκ. Εκτός από την Σαγκάινγκ και η Μανταλέι, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ με πληθυσμό άνω των 1,7 εκατομμυρίων κατοίκων, ήταν από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο θανατηφόρος σεισμός προκάλεσε πέρσι το θάνατο σχεδόν 3.500 ανθρώπων.

Η οικονομία και οι υποδομές της Μιανμάρ παραμένουν σοβαρά αποδυναμωμένες μετά από χρόνια εσωτερικών συγκρούσεων. Η στρατιωτική χούντα διεξήγαγε πρόσφατα εκλογές, στις οποίες το στρατιωτικό κόμμα εξασφάλισε μια συντριπτική νίκη στις τριφασικές γενικές εκλογές που διεξήχθησαν στα τέλη Ιανουαρίου.

