Ανάλυση CNN: Το μάθημα της Κίνας από τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν, που εισέρχεται πλέον στον τρίτο μήνα του, προσφέρει στην Κίνα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να παρατηρήσει πώς λειτουργούν οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις υπό πραγματικές συνθήκες μάχης. Παράλληλα, λειτουργεί ως μια χρήσιμη υπενθύμιση ότι σε κάθε πεδίο σύγκρουσης ο αντίπαλος παίζει καθοριστικό ρόλο για την τελική έκβαση. Λίγο πριν από το κρίσιμο τετ-α-τετ του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, στις 13 – 15 Μαΐου, οι εξελίξεις στο ιρανικό μέτωπο αποκτούν πρόσθετη γεωπολιτική βαρύτητα.

Το CNN μίλησε με ειδικούς από την Κίνα, την Tαϊβάν και άλλες χώρες σχετικά με το πώς οι τελευταίοι δύο μήνες συγκρούσεων ΗΠΑ και Ιράν στην περιοχή του Περσικού Κόλπου μπορούν να επηρεάσουν πιθανά μελλοντικά σενάρια σύγκρουσης ανάμεσα στο Πεκίνο και την Ουάσιγκτον. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η Κίνα κινδυνεύει να υπερεκτιμήσει τις δικές της δυνατότητες, να υποτιμήσει την έλλειψη πολεμικής εμπειρίας και να διατηρήσει στενή οπτική για τη σύγκρουση και τις συνέπειές της.

Ο Φου Κιανσάο, πρώην συνταγματάρχης της κινεζικής αεροπορίας, δήλωσε ότι το βασικό συμπέρασμα που αντλεί μέχρι στιγμής από τις συγκρούσεις είναι πως ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός οφείλει να ενισχύσει την άμυνά του. Παράλληλα επισημαίνει ότι το Ιράν έχει βρει τρόπο να παρακάμψει αμερικανικά αντιπυραυλικά συστήματα όπως τα Patriot ή THAAD.

«Πρέπει να εντοπίσουμε αδυναμίες στην άμυνά μας ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε ανίκητοι σε μελλοντικούς πολέμους», δήλωσε ο Φου στο CNN.

Ο κινεζικός στρατός έχει ενισχύσει ραγδαία τα τελευταία χρόνια τις επιθετικές του δυνατότητες με πυραυλικά συστήματα ικανά να αποφεύγουν τα συστήματα αναχαίτισης.

Η Πολεμική Αεροπορία της Κίνας διαθέτει μαχητικά stealth πέμπτης γενιάς και εκτιμάται ότι σύντομα θα διαθέτει περίπου 1.000 αεροσκάφη Chengdu J-20 – το κινεζικό αντίστοιχο των αμερικανικών F-35 Lightning II – σύμφωνα με το βρετανικό think tank Royal United Services Institute.

Η Κίνα αναπτύσσει επίσης στρατηγικό βομβαρδιστικό stealth μεγάλου βεληνεκούς, αντίστοιχο των αμερικανικών B-2 Spirit και B-21 Raider.

Ωστόσο, η εικόνα είναι διαφορετική στον τομέα της άμυνας.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Ιράν κατάφερε να διαπεράσει την αμερικανική αεράμυνα στον Περσικό Κόλπο χρησιμοποιώντας σχετικά πρωτόγονη τεχνολογία, όπως drones Shahed χαμηλού κόστους και φθηνότερους βαλλιστικούς πυραύλους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες από πλευράς τους, εξαπέλυσαν αεροπορική εκστρατεία κατά του Ιράν χρησιμοποιώντας πολύ πιο προηγμένα οπλικά συστήματα, όπως τα F-35 Lightning II και B-2 Spirit, καθώς και φθηνότερα και λιγότερο εξελιγμένα πυρομαχικά που εκτοξεύθηκαν από μαχητικά B-1, B-52 και F-15.

Οι επιθέσεις έπληξαν εκτοξευτές πυραύλων, πολεμικά πλοία και γέφυρες του Ιράν.

«Πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο θα καταφέρουμε να προστατεύσουμε κρίσιμες εγκαταστάσεις, αεροπορικές βάσεις και λιμάνια από επιθέσεις και επιδρομές», επεσήμανε ο Φου.

Τα Στενά της Ταϊβάν

Όσον αφορά ενδεχόμενο σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, η Tαϊβάν θεωρείται πιθανό σημείο ανάφλεξης, επισημαίνουν οι ειδικοί.

Το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας έχει δεσμευτεί να προχωρήσει στην «επανένωση» με την αυτοδιοικούμενη δημοκρατία της Ταϊβάν. Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ δεν έχει αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής βίας για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Στην Ταϊβάν, αναλυτές αναγνωρίζουν ότι η Κίνα έχει συγκροτήσει έναν στρατό που μπορεί να ανταγωνιστεί τόσο τις Ηνωμένες Πολιτείες σε οπλικά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και ακριβείας όσο και το Ιράν στον τομέα του φθηνού, μαζικού πολέμου με drones.

«Οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς και τα σμήνη drones θα διαδραματίσουν σίγουρα καθοριστικό ρόλο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις της Κίνας εναντίον της Ταϊβάν», δήλωσε στο CNN ο Τσίε Τσανγκ, αναπληρωτής ερευνητής στο Institute for National Defense and Security Research.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν αυτό θα ήταν αρκετό για να κερδηθεί ένας πόλεμος στα Στενά της Ταϊβάν.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής drones στον κόσμο και, σύμφωνα με αναλυτές, ο αριθμός των μη επανδρωμένων οπλικών συστημάτων που μπορούν να παράγουν οι κινεζικές βιομηχανίες είναι εντυπωσιακός.

«Η κινεζική πολιτική βιομηχανία έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει την παραγωγή της μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο ώστε να κατασκευάζει έως και ένα δισεκατομμύριο πολεμικά drones ετησίως», αναφέρεται σε έκθεση του 2025 που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα War on the Rocks.

Πάντως, η Ταϊβάν δεν μένει αδρανής και λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων.

Ο Τζεν Σου, διευθύνων σύμβουλος της κορυφαίας ταϊβανέζικης εταιρείας κατασκευής drones Thunder Tiger, ζήτησε περισσότερες επενδύσεις στην ικανότητα της χώρας να παράγει μαζικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. «Πρέπει να παράγουμε συνεχώς, μέρα και νύχτα, για να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς μας», δήλωσε.

Στο μεταξύ, και οι ΗΠΑ αντλούν διδάγματα, ενώ αναγνωρίζεται πλέον ότι σε πιθανή σύγκρουση στον Ειρηνικό μπορεί να βρεθούν στη θέση του αμυνόμενου και όχι του επιτιθέμενου.

Τα drones καθιστούν τον πόλεμο πολύ πιο δαπανηρό για την επιτιθέμενη πλευρά, δήλωσε τον Απρίλιο σε ακρόαση της αμερικανικής Γερουσίας ο επικεφαλής της Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού των ΗΠΑ, ναύαρχος Σάμιουελ Πάπαρο.

Αν ξεσπούσε σύγκρουση για την Ταϊβάν, το νησί ή οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν drones για να πλήξουν κινεζικά πλοία ή αεροσκάφη που θα μετέφεραν πιθανώς εκατοντάδες χιλιάδες Κινέζους στρατιώτες μέσω των Στενών της Ταϊβάν, στο πλαίσιο επιχείρησης εισβολής και κατοχής.

Κάθε πλοίο ή αεροσκάφος, μαζί με τα στρατεύματα που μεταφέρει, κοστίζει πολλαπλάσια από τα drones που θα ήταν σε θέση να τα καταστρέψουν.

Αυτό λειτουργεί ως παράγοντας αποτροπής, κάτι που έχει ήδη φανεί στον πόλεμο στο Ιράν: το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών έχει στείλει ελάχιστες φορές πλοία του προς τον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το Πεκίνο έχει σχεδόν σίγουρα λάβει υπόψη ότι ο ναύαρχος Σάμιουελ Πάπαρο έχει προτείνει την ανάπτυξη χιλιάδων drones στα Στενά της Ταϊβάν – στον αέρα, στη θάλασσα και κάτω από την επιφάνειά της – με στόχο τις κινεζικές δυνάμεις, ώστε ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός να δυσκολευτεί να διασχίσει τη θαλάσσια περιοχή για να κινηθεί προς την Ταϊβάν.