Middle East Eye: Ιρανικοί πύραυλοι «τεστάρουν» τις άμυνες του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στόχος κρίσιμη βάση ραντάρ

Προηγμένο αντιπυραυλικό σύστημα Partriot αναπτύσσει το ΝΑΤΟ για την προστασία της βάσης ραντάρ Kurecik στη νοτιοανατολική Τουρκία μετά την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, οι οποίοι εισέβαλαν στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Middle East Eye, την Τρίτη (10.03.2026), οι πύραυλοι του Ιράν ενδέχεται να δοκιμάζουν τον εναέριο χώρο της Τουρκίας την τελευταία εβδομάδα με στόχο την κρίσιμη βάση ραντάρ του ΝΑΤΟ στη γειτονική χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος που κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο την περασμένη εβδομάδα αναχαιτίστηκε από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ κοντά στην πόλη Χατάι, πετώντας σχεδόν 100 χιλιόμετρα ανατολικά της τουρκικής αεροπορικής βάσης Ιντσιρλίκ, η οποία στο παρελθόν φιλοξενούσε αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Ένας δεύτερος ιρανικός πύραυλος που κατευθυνόταν προς την Τουρκία την Τρίτη καταρρίφθηκε, επίσηςμ από τα συστήματα του ΝΑΤΟ μέσω αμερικανικών αντιτορπιλικών, τα οποία εκτόξευσαν πύραυλο RIM-161 Standard Missile-3 (SM-3). Σύμφωνα με ανοιχτές πηγές, ο πύραυλος είχε ως στόχο το Ιντσιρλίκ.

Η ανάλυση του ΝΑΤΟ υποδηλώνει ότι οι ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από ανατολικά της Τεχεράνης προς την Τουρκία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χουρσίτ Ντινγκίλ, Τούρκος εμπειρογνώμονας για τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν στο Κέντρο Περιφερειακών Σπουδών με έδρα την Άγκυρα, δήλωσε στο Middle East Eye ότι τα στρατιωτικά σενάρια που βασίζονται σε ανοιχτές πηγές και δεδομένα υποδηλώνουν ότι οι πύραυλοι ενδέχεται να εκτοξεύθηκαν από τη βάση πυραύλων των Φρουρών της Επανάστασης στο Νταμγκάν, η οποία διαθέτει υπόγειες εγκαταστάσεις.

Iranian missiles may have been testing Turkish airspace over the past week to target a crucial Nato radar base in Malatyahttps://t.co/43iZsdGaXm — Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 10, 2026

Τι ισχυρίζεται το Ιράν

Η ηγεσία του Ιράν αρνήθηκε αυτή την εβδομάδα κάθε ευθύνη, λέγοντας ότι τα περιστατικά θα μπορούσαν να είναι ψευδείς επιθέσεις του Ισραήλ με σκοπό να προκαλέσουν κρίση μεταξύ των δύο γειτόνων.

Ωστόσο, μετά από προσεκτική εξέταση του ζητήματος την Τρίτη, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν τηλεφώνησε στον ομόλογό του Αμπάς Αραγκτσί και του είπε ότι η εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων προς την Τουρκία είναι απαράδεκτη, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου του.

Ορισμένες τουρκικές πηγές με έδρα την Άγκυρα πιστεύουν ότι η αποκεντρωμένη δομή διοίκησης του Ιράν, ειδικά μετά τη δολοφονία δεκάδων υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα αυτές τις σποραδικές επιθέσεις.

Ο Αραγκτσί νωρίτερα αυτό τον μήνα ισχυρίστηκε ότι ορισμένα κέντρα διοίκησης πυραύλων «ήταν απομονωμένα».

Ωστόσο, άλλοι εμπιστευτικοί κύκλοι στην Άγκυρα πιστεύουν ότι οι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Τουρκία στην πραγματικότητα «τέσταραν» τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ για άλλο σκοπό: την αξιολόγηση του τρόπου στόχευσης της βάσης ραντάρ Κουρετσίκ στη Μαλάτια, στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Η απόφαση του ΝΑΤΟ να αναπτύξει μία νέα παρτίδα συστημάτων πυραυλικής άμυνας Patriot στη Μαλάτια την Τρίτη ενισχύει αυτή την άποψη.

Γιατί είναι κρίσιμη για την Ευρώπη η βάση ραντάρ στην Τουρκία

Η βάση ραντάρ, που αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Προσαρμοστικής Προσέγγισης (EPAA), φιλοξενεί ένα ραντάρ TPY-2 X-band με αποστολή την παρακολούθηση ιρανικών πυραύλων με προορισμό την Ευρώπη.

Έχει περιγραφεί ως ο ακρογωνιαίος λίθος ολόκληρης της αρχιτεκτονικής αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ.

«Χωρίς αυτό, η ικανότητα των εγκαταστάσεων Aegis Ashore να υπερασπιστούν την Ευρώπη υποβαθμίζεται σημαντικά», ανέφερε μία έκθεση του 2019 του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) με έδρα την Ουάσινγκτον σχετικά με το σύστημα. Το ραντάρ επιτρέπει στο ΝΑΤΟ να αναχαιτίζει πυραύλους πάνω από την ατμόσφαιρα της Γης.

Η έκθεση του CSIS αναφέρει ότι εάν το ραντάρ TPY-2 στην Τουρκία παύσει να λειτουργεί, το ΝΑΤΟ θα χάσει τις πληροφορίες έγκαιρης ανίχνευσης των εισερχόμενων ιρανικών πυραύλων, αφήνοντας την ευρωπαϊκή ήπειρο χωρίς επαρκή κάλυψη.

Το ραντάρ αποτελεί μέρος μίας ευρύτερης τακτικής που ονομάζεται «engage on remote» (εμπλοκή από απόσταση) και χρησιμοποιεί δορυφόρους, έναν αισθητήρα τοποθετημένο πιο κοντά στο σημείο εκτόξευσης του εχθρικού πυραύλου και συστήματα αναχαίτισης με βάση την Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο.

«Λόγω της θέσης του, θα ήταν πολύ δύσκολο για έναν βαλλιστικό πύραυλο με προορισμό την Ευρώπη που εκτοξεύεται από το Ιράν να αποφύγει το οπτικό πεδίο του TPY-2», αναφέρει η έκθεση.

«Το TPY-2 είναι ένας αισθητήρας πολύ υψηλής ανάλυσης, ο οποίος παράγει δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου για τον προσδιορισμό του τύπου, της ταχύτητας, της πορείας και του πιθανού προορισμού του απειλητικού πυραύλου».

Οι Ιρανοί χτυπούν συστήματα ραντάρ, επικοινωνιών και αεροπορικής άμυνας

Ο Arda Mevlutoglu, εξέχων ανεξάρτητος Τούρκος εμπειρογνώμονας σε θέματα άμυνας, δήλωσε ότι το Ιράν είχε στοχεύσει και άλλα ραντάρ στον Κόλπο, καθιστώντας πιθανό το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να στοχεύσει και το Kurecik.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι το Ιράν χτύπησε συστήματα ραντάρ, επικοινωνιών και αεροπορικής άμυνας στο Κατάρ, τα ΗΑΕ, την Ιορδανία, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένου του ραντάρ AN/FPS-132 στη βάση al-Udeid του Κατάρ και ενός ραντάρ TPY-2 συνδεδεμένου με μια μπαταρία Thaad στην Ιορδανία.

Αν και η Τουρκία φιλοξενεί ισπανικά συστήματα πυραύλων Patriot στο νότιο τμήμα της χώρας από το 2015, το μοντέλο PAC-2 θεωρείται ανεπαρκές για την αναχαίτιση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων.

Τα νέα συστήματα Patriot που έχουν αναπτυχθεί στη Μαλάτια έχουν μεταφερθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, από τη βάση του ΝΑΤΟ στο Ράμσταϊν της Γερμανίας. Πρόκειται για μοντέλα PAC-3, ικανά να αναχαιτίσουν ιρανικούς πυραύλους.

Ο Γκούρσελ Τοκμακόγλου, συνταξιούχος αρχηγός της υπηρεσίας πληροφοριών της πολεμικής αεροπορίας, δήλωσε στο MEE ότι τα συστήματα θα καλύπτουν την ανατολική Τουρκία και την ανατολική Μεσόγειο και θα ενσωματωθούν στα μέσα του ΝΑΤΟ στην περιοχή, επιτρέποντάς τους να αναχαιτίζουν αυτόνομα ιρανικούς πυραύλους.

Πηγή εξοικειωμένη με το θέμα ανέφερε ότι τα αμερικανικά αντιτορπιλικά που έχουν αναλάβει την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων που απειλούν την Τουρκία είναι πιο αποτελεσματικά στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα συστήματα Patriot θα επεκτείνουν την κάλυψη στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.