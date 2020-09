Αναπτερώνονται οι ελπίδες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης της μικρής Μαντλίν Μακκάν. Γερμανός εισαγγελέας ξεκίνησε έρευνα για τον φερόμενο βιασμό μιας νεαρής γυναίκας στην ίδια περιοχή το 2004.

Ο Γερμανός εισαγγελέας προσπαθεί να στοιχειοθετήσει υπόθεση σε βάρος του 43χρονου Γερμανού, Κρίστιαν Μπενός, για την εξαφάνιση το 2007 της τρίχρονης τότε Μαντλίν Μακάν στην Πορτογαλία, ερευνώντας την καταγγελία βιασμού Ιρλανδέζας μπέιμπι – σίτερ το 2004.

Την Τρίτη (22.09.2020), ο εισαγγελέας ανέφερε πως ξεκίνησε τη δική του έρευνα στα τέλη Ιουνίου στην υπόθεση μιας νεαρής γυναίκας από την Ιρλανδία, αφότου το θύμα μίλησε σε βρετανικά ΜΜΕ σχετικά με τον βιασμό της, υπό την απειλή μαχαιριού, ενώ βρισκόταν στη γύρω περιοχή.

“(Οι έρευνες) βρίσκονται σε εξέλιξη”, είπε ο εισαγγελέας Χανς Κρίστιαν Βόλτερς, προσθέτοντας πως δεν διαθέτει λεπτομερή στοιχεία για την υπόθεση, όπως στην περίπτωση της Μαντλίν, κι ότι δεν έχουν διαβιβαστεί όλα τα αρχεία από την Πορτογαλία.

Σύμφωνα με έγγραφα από δικαστήριο της Πορτογαλίας, που περιήλθαν στη γνώση του Reuters, η Ιρλανδή μπέιμπι σίτερ Χέιζελ Μπίχαν, 20 ετών, κατήγγειλε στην πορτογαλική αστυνομία ότι τη βίασαν τον Ιούνιο του 2004.

Το θύμα ξύπνησε από έναν άγνωστο άνδρα, που φορούσε μαύρα γάντια και κουκούλα, ο οποίος στεκόταν δίπλα της κρατώντας ένα μαχαίρι στον λαιμό της, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Τη βίασε στο τραπέζι και την έδεσε με ένα σκοινί. Την έβγαλε φωτογραφίες και έσκισε τα ρούχα της με ψαλίδι.

Το θύμα έδωσε την περιγραφή του δράστη στην αστυνομία και είπε ότι εκείνος μιλούσε αγγλικά, όμως είχε γερμανική, βελγική ή ολλανδική προφορά.

Η έρευνα για την εξαφάνιση του κοριτσιού πριν από 13 χρόνια παραμένει επικεντρωμένη στον 43χρονο Γερμανό Κρίστιαν Μπ., τον οποίο κατονόμασε ο εισαγγελέας τον Ιούνιο.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαντλίν εξαφανίστηκε από την κρεβατοκάμαρά της στις 3 Μαΐου του 2007, κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας κι ενώ οι γονείς της δειπνούσαν με φίλους στο θέρετρο Πράια ντα Λουζ.

