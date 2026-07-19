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Μιλάνο: Ακυρώθηκε η συναυλία του Bad Bunny λόγω καταιγίδας – Θεατές τραυματίστηκαν από χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του γκολφ

Θεατές κατήγγειλαν πως κανένα μέλος της οργάνωσης δεν συνέβαλε για την ασφαλή εκκένωση του χώρου - Δείτε βίντεο από την χαλαζόπτωση
@_enrih_ via Instagram
@_enrih_ via Instagram/via REUTERS
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Δεκάδες νεαροί τραυματίστηκαν από σφοδρή χαλαζόπτωση στο Μιλάνο, κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Bad Bunny στο La Maura, το βράδυ του Σαββάτου (18.07.2026). Το εντυπωσιακό show του Πορτορικανού τραγουδιστή ακυρώθηκε κακήν κακώς με τις αρχές να εκκενώνουν τον χώρο για την ασφάλεια των παρευρισκόμενων.

Πάνω από 80.000 θαυμαστές είχαν συγκεντρωθεί στο La Maura του Μιλάνου για το δεύτερο σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας του Bad Bunny. Ο γνωστός τραγουδιστής πρόλαβε να πει μόνο 7 τραγούδια πριν οι διοργανωτές αποφασίσουν να ακυρώσουν την συναυλία λόγω της καταιγίδας που ξεκίνησε. Πέρα από το χαλάζι σε μέγεθος μπάλακι του γκολφ, στο σημείο έπνεαν ισχυροί άνεμοι ενώ έβρεχε καταρρακτωδώς.

@andreea1lea Bad bunny concert 18 July #badbunny #concert #milano #dtmf  original sound – Andreea

Οι θεατές ξεκίνησαν να τρέχουν πανικόβλητοι για να προστατευτούν από το χαλάζι. Πολλοί από αυτούς κατέληξαν με αίματα στο κεφάλι και γάζες.

@_enrih_ via Instagram
@_enrih_ via Instagram/via REUTERS

«Οι πυροσβέστες εκκένωσαν τις χιλιάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί για τη συναυλία», αναφέρει ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

@santodelpapato265 Ciclone di acqua #amiciditiktok #voliamoneixte #fuegoooooo #  audio originale – santodelpapato265

«Αρκετοί θεατές τραυματίστηκαν, ιδιαίτερα εκείνοι που χτυπήθηκαν στο κεφάλι από το χαλάζι που ήταν μεγάλο σε μέγεθος, και διασώθηκαν από προσωπικό έκτακτης ανάγκης. Η συναυλία διακόπηκε. Η αρένα παρέμεινε υπό φύλαξη από τους διοργανωτές και τις αρχές επιβολής του νόμου».

Όπως είναι λογικό, οι θαυμαστές που περίμεναν την συναυλία για πάνω από ένα χρόνο, απογοητεύτηκαν από την ακύρωση της συναυλίας.

«Έχω μια μελανιά στην πλάτη μου και τα παπούτσια μου είναι γεμάτα νερό, όπως και όλα μου τα ρούχα. Έπαιξε μόνο τα πρώτα επτά τραγούδια, μετά από τέσσερις ώρες στον ήλιο», έγραψε ένα κορίτσι στα social media.

@ehi.concerti Metodi per combattere la grandine all’ippodromo per il concerto di Bad Bunny! Quanti di voi erano in questa situazione? #badbunnymilano #concertilive #concerti #concertimilano #perteeee  audio originale – ehi.concerti

Αρκετοί ήταν και αυτοί που κατήγγειλαν πως κανένα μέλος της οργάνωσης δεν συνέβαλε για την ασφαλή εκκένωση του χώρου.

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