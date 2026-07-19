Μιλάνο: Ακυρώθηκε η συναυλία του Bad Bunny λόγω καταιγίδας – Θεατές τραυματίστηκαν από χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του γκολφ

Δεκάδες νεαροί τραυματίστηκαν από σφοδρή χαλαζόπτωση στο Μιλάνο, κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Bad Bunny στο La Maura, το βράδυ του Σαββάτου (18.07.2026). Το εντυπωσιακό show του Πορτορικανού τραγουδιστή ακυρώθηκε κακήν κακώς με τις αρχές να εκκενώνουν τον χώρο για την ασφάλεια των παρευρισκόμενων.

Πάνω από 80.000 θαυμαστές είχαν συγκεντρωθεί στο La Maura του Μιλάνου για το δεύτερο σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας του Bad Bunny. Ο γνωστός τραγουδιστής πρόλαβε να πει μόνο 7 τραγούδια πριν οι διοργανωτές αποφασίσουν να ακυρώσουν την συναυλία λόγω της καταιγίδας που ξεκίνησε. Πέρα από το χαλάζι σε μέγεθος μπάλακι του γκολφ, στο σημείο έπνεαν ισχυροί άνεμοι ενώ έβρεχε καταρρακτωδώς.

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Suspenden la segunda y última función de Bad Bunny en Milán, luego de un mal tiempo y una fuerte lluvia de granizo. Sobre 80,000 personas fueron desalojadas. pic.twitter.com/sPFPnAj4cr — Molusco (@Moluskein) July 19, 2026

Οι θεατές ξεκίνησαν να τρέχουν πανικόβλητοι για να προστατευτούν από το χαλάζι. Πολλοί από αυτούς κατέληξαν με αίματα στο κεφάλι και γάζες.

«Οι πυροσβέστες εκκένωσαν τις χιλιάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί για τη συναυλία», αναφέρει ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

«Αρκετοί θεατές τραυματίστηκαν, ιδιαίτερα εκείνοι που χτυπήθηκαν στο κεφάλι από το χαλάζι που ήταν μεγάλο σε μέγεθος, και διασώθηκαν από προσωπικό έκτακτης ανάγκης. Η συναυλία διακόπηκε. Η αρένα παρέμεινε υπό φύλαξη από τους διοργανωτές και τις αρχές επιβολής του νόμου».

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Cancelado el concierto de Bad Bunny debido a una fuerte tormenta en Milán. pic.twitter.com/HP5kFpqgxm — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) July 18, 2026

Όπως είναι λογικό, οι θαυμαστές που περίμεναν την συναυλία για πάνω από ένα χρόνο, απογοητεύτηκαν από την ακύρωση της συναυλίας.

AVISO

Fuerte temporal obliga a suspender y evacuar el concierto de Bad Bunny en Milán, Italia



Un fuerte temporal de lluvia y granizo obligó a evacuar a 80,000 personas del segundo y último concierto de Bad Bunny en la ciudad italiana de Milán.



Créditos … pic.twitter.com/qzHjXAGSK0 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) July 19, 2026

«Έχω μια μελανιά στην πλάτη μου και τα παπούτσια μου είναι γεμάτα νερό, όπως και όλα μου τα ρούχα. Έπαιξε μόνο τα πρώτα επτά τραγούδια, μετά από τέσσερις ώρες στον ήλιο», έγραψε ένα κορίτσι στα social media.

Αρκετοί ήταν και αυτοί που κατήγγειλαν πως κανένα μέλος της οργάνωσης δεν συνέβαλε για την ασφαλή εκκένωση του χώρου.