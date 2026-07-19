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«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στο Ιράν», λένε οι Ισραηλινοί – Ποιος γράφει τα μηνύματά του

Η πηγή υποστήριξε επίσης ότι οι εσωτερικές διαφωνίες στο Ιράν έχουν λάβει μεγάλες διαστάσεις και απειλούν ακόμη και τη συνοχή των Φρουρών της Επανάστασης
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ / Majid Asgaripour/WANA / West Asia News Agency via REUTERS
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Ερωτήματα προκαλεί η δήλωση ισραηλινής πηγής ασφαλείας που αναφέρει ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν βρίσκεται στο Ιράν, όπως μετέδωσε το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Hadath.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, στις αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές της 28ης Φεβρουαρίου, δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση στο Ιράν από τότε και έχει επικοινωνήσει μόνο μέσω γραπτών ανακοινώσεων.

Σύμφωνα με την ίδια ισραηλινή πηγή, τα μηνύματα που αποδίδονται στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ συντάσσονται στην πραγματικότητα από τον νέο αρχηγό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Αχμάντ Βαχιντί, και άλλα στελέχη του σώματος.

Η πηγή υποστήριξε επίσης ότι οι εσωτερικές διαφωνίες στο Ιράν έχουν λάβει μεγάλες διαστάσεις και απειλούν ακόμη και τη συνοχή των Φρουρών της Επανάστασης.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Al Hadath, η ίδια ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή του Ισραήλ σε ενδεχόμενα νέα πλήγματα κατά του Ιράν, ακόμη και στην περίπτωση που η Τεχεράνη επιτεθεί εκ νέου στο ισραηλινό έδαφος.

Μέχρι στιγμής, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές ή από μεγάλα διεθνή πρακτορεία όπως το Reuters, το Associated Press ή το AFP.

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