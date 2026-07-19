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Ουκρανία: Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κίεβο με 41 πυραύλους και drones στην μεγαλύτερη επίθεση από την αρχή του πολέμου – Ένας νεκρός και 16 τραυματίες

Μια σειρά από ισχυρές εκρήξεις συντάραξαν την ουκρανική πρωτεύουσα σε μια επίθεση με 41 πυραύλους διαφόρων τύπων και προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια σε διάφορες συνοικίες.
Ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο
Ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψη νερού για την κατάσβεση φωτιάς που προκλήθηκε από την πυραυλική επίθεση στο Κίεβο / REUTERS/Anatolii Stepanov
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Μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους πραγματοποίησε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας τη νύχτα του Σαββάτου (18.7.26), με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να σκοτωθεί και 16 άλλοι να τραυματιστούν, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με τον μεγαλύτερο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων σε μία μεμονωμένη επίθεση από την αρχή του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο ασκών χρέη υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Μια σειρά από ισχυρές εκρήξεις συντάραξαν την ουκρανική πρωτεύουσα σε μια επίθεση με 41 πυραύλους διαφόρων τύπων και προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια σε διάφορες συνοικίες.

 

 

Πολυκατοικίες, αποθήκες, ένα σούπερ μάρκετ και ένας ξενώνας ήταν μεταξύ των κτιριακών υποδομών που υπέστησαν ζημιές, δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, προσθέτοντας ότι τρεις άνθρωποι είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο
Εικόνες καταστροφής στο Κίεβο – REUTERS/Thomas Peter

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 18 πυραύλους στη σημερινή επίθεση που βασικό στόχο είχε την ουκρανική πρωτεύουσα. Πρόσθεσε ότι καταρρίφθηκαν επίσης 108 από τα 125 drones.

«Η προστασία απέναντι στους βαλλιστικούς πυραύλους είναι η διαρκής και βασική μας προτεραιότητα τώρα», δήλωσε σήμερα ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης στο Χ.

REUTERS
REUTERS/Thomas Peter

«Η Ρωσία εκτόξευσε τον μεγαλύτερο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων από την αρχή του πολέμου -περίπου 40- σε μια βίαιη τρομοκρατική επίθεση κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν άνθρωποι», δήλωσε ο Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ.

«Ζητούμε την κατάλληλη και ισχυρή απάντηση. Χρειαζόμαστε συντριπτική πίεση στη Μόσχα για να τερματιστεί αυτός ο τρόμος», πρόσθεσε.

Η Ουκρανία έπληξε δύο ρωσικά πετρελαιοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα

Οι ουκρανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο ρωσικά πετρελαιοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα σε επίθεση στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός του Κιέβου.

Το γενικό επιτελείο δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι έπληξε επίσης πλωτό γερανό στην Αζοφική Θάλασσα, προσθέτοντας ότι και οι τρεις στόχοι χρησιμοποιούνταν για να στηρίξουν την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας στην Ουκρανία.

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