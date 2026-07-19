Σεισμός 5,5 Ρίχτερ στο Περού: Κατέρρευσαν κτίρια, στους 3 οι νεκροί

Σεισμός μεγέθους 5,5 Ρίχτερ έπληξε το Σάββατο (18.07.2026) το Περού, οδηγώντας στον θάνατο 3 ανθρώπους, ανάμεσα σε αυτούς και ένας 17χρονος.
Ο σεισμός χτύπησε το νοτιοδυτικό τμήμα του Περού 7 χιλιόμετρα νότια από την κοινότητα Τσουπάκα, στην ομώνυμη επαρχία του νομού Χουνίν, και το εστιακό βάθος της υπολογίστηκε πως ήταν 24 χιλιόμετρα.
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Από την δόνηση κατέρρευσαν κτίρια ενώ τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα σε αυτούς και ο ανήλικος. Άλλοι 11 τραυματίστηκαν. Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε τμήμα της επαρχίας Τσουπάκα.
#Temblor— We News (@wenewsec) July 19, 2026
Internacionales, un fuerte temblor de 5.5 ocurrió en Perú con epicentro al sur de Chupaca, el sismo causó varios daños en la ciudad de Huancayo, capital del departamento de Junín pic.twitter.com/s8Zrgv16Ry
Το κράτος των Άνδεων δοκιμάζεται συχνά από ισχυρές σεισμικές δονήσεις, καθώς -όπως και η Χιλή και ο Ισημερινός- βρίσκεται πάνω από τον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, περιοχή όπου τέμνονται στο υπέδαφος τεκτονικές πλάκες και καταγράφεται η υψηλότερη σεισμικότητα στον πλανήτη.
#ATENCION fuerte sismo de 5.1 en Huancayo, el epicentro fue en Chupaca #sismo #huancayo #chupaca pic.twitter.com/GvupmC61F4— Pablo Ramos Rivas (@pabloramosrivas) July 19, 2026
Sismo de 5.1 captado desde una cámara de seguridad en Chupaca – Huancayo, Junín. #Temblor #Tarma #Terremoto pic.twitter.com/3sWRjXg5Df— Jóvenes Unidos Perú (@JovenesUnidosP) July 19, 2026
#Urgente | Alerta en Chupaca – Huancayo, Junín #Sismo #Temblor #Tarma pic.twitter.com/sLKkRS2LEM— Jóvenes Unidos Perú (@JovenesUnidosP) July 19, 2026
Το ινστιτούτο γεωφυσικής του Περού (IGP) εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,1 βαθμών, ενώ το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) υπολόγισε πως ήταν 5,5.