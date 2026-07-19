Κόσμος

Σεισμός 5,5 Ρίχτερ στο Περού: Κατέρρευσαν κτίρια, στους 3 οι νεκροί

Ένας 17χρονος ανάμεσα στα θύματα - Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν
Φωτογραφία από Twitter
Φωτογραφία από Twitter
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σεισμός μεγέθους 5,5 Ρίχτερ έπληξε το Σάββατο (18.07.2026) το Περού, οδηγώντας στον θάνατο 3 ανθρώπους, ανάμεσα σε αυτούς και ένας 17χρονος.

Ο σεισμός χτύπησε το νοτιοδυτικό τμήμα του Περού 7 χιλιόμετρα νότια από την κοινότητα Τσουπάκα, στην ομώνυμη επαρχία του νομού Χουνίν, και το εστιακό βάθος της υπολογίστηκε πως ήταν 24 χιλιόμετρα.

Από την δόνηση κατέρρευσαν κτίρια ενώ τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα σε αυτούς και ο ανήλικος. Άλλοι 11 τραυματίστηκαν. Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε τμήμα της επαρχίας Τσουπάκα.

Το κράτος των Άνδεων δοκιμάζεται συχνά από ισχυρές σεισμικές δονήσεις, καθώς -όπως και η Χιλή και ο Ισημερινός- βρίσκεται πάνω από τον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, περιοχή όπου τέμνονται στο υπέδαφος τεκτονικές πλάκες και καταγράφεται η υψηλότερη σεισμικότητα στον πλανήτη.

Το ινστιτούτο γεωφυσικής του Περού (IGP) εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,1 βαθμών, ενώ το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) υπολόγισε πως ήταν 5,5.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
137
68
53
48
48
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Τραμπ διέταξε να «ανοίξουν οι πύλες της κόλασης» για το Ιράν: Νέα πλήγματα σε ιρανικά λιμάνια – Με πυραύλους στο Κουβέιτ απάντησε η Τεχεράνη
Ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά την τιμωρία των Ιρανών για τον θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία - Μονάδα αφαλάτωσης νερού και παραγωγής ηλεκτρισμού χτύπησε το Ιράν στο Κουβέιτ
Καπνός σε εγκατάσταση πετρελαίου στο Κουβέιτ
Μοτζταμπά Χαμενεΐ: «Η υπογραφή Τραμπ δεν έχει καμία αξία – Ο “Μεγάλος Σατανάς” αποκάλυψε ακόμη μία φορά το πραγματικό του πρόσωπο»
«Οι ΗΠΑ πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ιρανικός λαός και ο Άξονας της Αντίστασης έχουν γι' αυτόν μαθήματα που δεν θα ξεχάσει ποτέ», αναφέρει μεταξύ άλλων
Μοτζταμπά Χαμενεϊ
Newsit logo
Newsit logo