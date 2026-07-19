Σεισμός 5,5 Ρίχτερ στο Περού: Κατέρρευσαν κτίρια, στους 3 οι νεκροί

Σεισμός μεγέθους 5,5 Ρίχτερ έπληξε το Σάββατο (18.07.2026) το Περού, οδηγώντας στον θάνατο 3 ανθρώπους, ανάμεσα σε αυτούς και ένας 17χρονος.

Ο σεισμός χτύπησε το νοτιοδυτικό τμήμα του Περού 7 χιλιόμετρα νότια από την κοινότητα Τσουπάκα, στην ομώνυμη επαρχία του νομού Χουνίν, και το εστιακό βάθος της υπολογίστηκε πως ήταν 24 χιλιόμετρα.

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Από την δόνηση κατέρρευσαν κτίρια ενώ τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα σε αυτούς και ο ανήλικος. Άλλοι 11 τραυματίστηκαν. Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε τμήμα της επαρχίας Τσουπάκα.

#Temblor

Internacionales, un fuerte temblor de 5.5 ocurrió en Perú con epicentro al sur de Chupaca, el sismo causó varios daños en la ciudad de Huancayo, capital del departamento de Junín pic.twitter.com/s8Zrgv16Ry — We News (@wenewsec) July 19, 2026

Το κράτος των Άνδεων δοκιμάζεται συχνά από ισχυρές σεισμικές δονήσεις, καθώς -όπως και η Χιλή και ο Ισημερινός- βρίσκεται πάνω από τον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, περιοχή όπου τέμνονται στο υπέδαφος τεκτονικές πλάκες και καταγράφεται η υψηλότερη σεισμικότητα στον πλανήτη.

Το ινστιτούτο γεωφυσικής του Περού (IGP) εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,1 βαθμών, ενώ το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) υπολόγισε πως ήταν 5,5.