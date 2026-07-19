Οι ΗΠΑ έπληξαν πυρηνικό σταθμό στο Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό του Ιράν, χτύπησαν την Κυριακή (19.07.2026) οι ΗΠΑ λίγο αφότου ανακοίνωσαν πως ολοκλήρωσαν το νέο κύμα επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Σειρήνες και αναχαιτίσεις drones και πυραύλων έχουν σημάνει τον συναγερμό σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, τη στιγμή που οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πλοία που επιχείρησαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σήμερα σε υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. «Οι δυνάμεις των ΗΠΑ, σε μία επιθετική και στυγνή ενέργεια αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, επιτέθηκαν στον πυρηνικό σταθμό της Νταρχοβίν, που είναι υπό κατασκευή (…) με έναν ορισμένο αριθμό βλημάτων σήμερα», ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

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Actually this a 3rd MQ-9 drone that Iran shot down, in Dehloran, Ilam province.



Therefore, within the last 48 hours, three MQ-9 drones have been shot down in Asaluyeh, Ahvaz, and Dehloran.



Two were shot down on July 18th (and 19th in the night,) and one on July 17th. https://t.co/IuF1U4mJTx pic.twitter.com/6G6wNIUkxJ — Arya Yadegaar (@AryJeayBackup) July 19, 2026

Σύμφωνα με το Reuters, η κατασκευή του εργοστασίου στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν του Ιράν ξεκίνησε το 2022.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι δύο πλοία ενεπλάκησαν σε «ατύχημα» αφού επιχείρησαν να διαπλεύσουν τα Στενά του Ορμούζ μέσω μιας «επικίνδυνης διαδρομής».

Όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, 2 ακόμη πλοία εγκατέλειψαν αυτήν τη διαδρομή.

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Οι Φρουροί δήλωσαν πως τα τέσσερα πλοία αγνόησαν ιρανικές προειδοποιήσεις και ενήργησαν με υποστήριξη των ΗΠΑ.

«Πλοία που επηρεάζονται από τα λόγια των Αμερικανών και εισέρχονται σε επικίνδυνες διαδρομές θα αντιμετωπίσουν οπωσδήποτε ατυχήματα», προειδοποίησαν οι Φρουροί σε ανακοίνωση.

Σε συναγερμό Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Μέσα στην ημέρα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμάν ανέφερε ότι το λιμάνι και το διεθνές αεροδρόμιο στην Άκαμπα εκκενώθηκαν λόγω «συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής», χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Iran published satellite photos showing the scale of destruction at Muwaffaq Salti Air Base (MSAB) in Jordan after their attack on Friday



One hanger is completely wrecked, with damage to adjacent hangars clearly visible



Dozens of U.S fighter jets are based at MSAB, which… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 19, 2026

Οι ιορδανικές αρχές δεν έχουν εκδώσει οποιαδήποτε απόφαση σήμερα για εκκένωση του αεροδρομίου ή του λιμανιού στην Άκαμπα και δεν έχουν εντοπίσει οποιαδήποτε πιθανή απειλή τις προηγούμενες ώρες, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλούμενο κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Στο μεταξύ, σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν προτού οι αρχές ανακοινώσουν ότι ο στρατός αναχαίτισε πυραύλους και drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράν.

Το Κουβέιτ δέχτηκε επίσης ένα κύμα επιθέσεων, καθώς το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για μια μεγάλης κλίμακας επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε μια αποθήκη πυρομαχικών και συστήματα ραντάρ αεράμυνας.

Στο μεταξύ στο βορειοδυτικό Ιράκ, 8 μέλη του εξόριστου Κόμματος για την Ελευθερία του Κουρδιστάν τραυματίστηκαν σε επίθεση με drones.

BREAKING: Alert warnings ring out throughout Bahrain as Iran continues strikes on Gulf states



LIVE updates: https://t.co/k0KyC4YQyC pic.twitter.com/XiwrZgF3UD — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) July 19, 2026

Αφού ΗΠΑ και Ιράν ξεκίνησαν ξανά τις συνεχείς επιθέσεις παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε συμφωνηθεί από τον Απρίλιο, η Τεχεράνη ξεκαθάρισε πως σταματά να τηρεί το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε τους προηγούμενους μήνες.

Με τη σειρά του ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε πως «δεν τον νοιάζει καθόλου» και διέταξε την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή να «ανοίξει τις πύλες της κολάσεως» για το Ιράν.