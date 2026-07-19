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Οι ΗΠΑ έπληξαν πυρηνικό σταθμό στο Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ

8 νεκροί στρατιώτες στο Ιράκ - Σειρήνες και αναχαιτίσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία - Συνεχίζουν τις απειλές Ντόναλντ Τραμπ και Φρουροί της Επανάστασης
U.S. Central Command
U.S. Central Command/Handout via REUTERS
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Υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό του Ιράν, χτύπησαν την Κυριακή (19.07.2026) οι ΗΠΑ λίγο αφότου ανακοίνωσαν πως ολοκλήρωσαν το νέο κύμα επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Σειρήνες και αναχαιτίσεις drones και πυραύλων έχουν σημάνει τον συναγερμό σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, τη στιγμή που οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πλοία που επιχείρησαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σήμερα σε υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. «Οι δυνάμεις των ΗΠΑ, σε μία επιθετική και στυγνή ενέργεια αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, επιτέθηκαν στον πυρηνικό σταθμό της Νταρχοβίν, που είναι υπό κατασκευή (…) με έναν ορισμένο αριθμό βλημάτων σήμερα», ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με το Reuters, η κατασκευή του εργοστασίου στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν του Ιράν ξεκίνησε το 2022.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι δύο πλοία ενεπλάκησαν σε «ατύχημα» αφού επιχείρησαν να διαπλεύσουν τα Στενά του Ορμούζ μέσω μιας «επικίνδυνης διαδρομής».

U.S. Central Command
U.S. Central Command/Handout via REUTERS

Όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, 2 ακόμη πλοία εγκατέλειψαν αυτήν τη διαδρομή.

Οι Φρουροί δήλωσαν πως τα τέσσερα πλοία αγνόησαν ιρανικές προειδοποιήσεις και ενήργησαν με υποστήριξη των ΗΠΑ.

«Πλοία που επηρεάζονται από τα λόγια των Αμερικανών και εισέρχονται σε επικίνδυνες διαδρομές θα αντιμετωπίσουν οπωσδήποτε ατυχήματα», προειδοποίησαν οι Φρουροί σε ανακοίνωση.

Σε συναγερμό Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Μέσα στην ημέρα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμάν ανέφερε ότι το λιμάνι και το διεθνές αεροδρόμιο στην Άκαμπα εκκενώθηκαν λόγω «συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής», χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι ιορδανικές αρχές δεν έχουν εκδώσει οποιαδήποτε απόφαση σήμερα για εκκένωση του αεροδρομίου ή του λιμανιού στην Άκαμπα και δεν έχουν εντοπίσει οποιαδήποτε πιθανή απειλή τις προηγούμενες ώρες, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλούμενο κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Στο μεταξύ, σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν προτού οι αρχές ανακοινώσουν ότι ο στρατός αναχαίτισε πυραύλους και drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράν.

U.S. Central Command
U.S. Central Command/Handout via REUTERS

Το Κουβέιτ δέχτηκε επίσης ένα κύμα επιθέσεων, καθώς το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για μια μεγάλης κλίμακας επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε μια αποθήκη πυρομαχικών και συστήματα ραντάρ αεράμυνας.

Στο μεταξύ στο βορειοδυτικό Ιράκ, 8 μέλη του εξόριστου Κόμματος για την Ελευθερία του Κουρδιστάν τραυματίστηκαν σε επίθεση με drones.

Αφού ΗΠΑ και Ιράν ξεκίνησαν ξανά τις συνεχείς επιθέσεις παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε συμφωνηθεί από τον Απρίλιο, η Τεχεράνη ξεκαθάρισε πως σταματά να τηρεί το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε τους προηγούμενους μήνες.

Με τη σειρά του ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε πως «δεν τον νοιάζει καθόλου» και διέταξε την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή να «ανοίξει τις πύλες της κολάσεως» για το Ιράν.

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