Κόσμος

Ισπανία: Μαίνεται για 4η ημέρα η μεγάλη φωτιά στη Γουαδαλαχάρα – Στάχτη πάνω από 12.000 στρέμματα

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική και ορεινή περιοχή που φιλοξενεί απειλούμενα είδη αετών, λύκων και πεταλούδων
Φωτιά
Spanish Military Emergency Unit/Handout via REUTERS
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Παραδομένη στη φωτιά και σήμερα (19.07.2026) η Γουαδαλαχάρα στην Ισπανία. Η πυρκαγιά που μαίνεται για 4η συνεχόμενη ημέρα, μετέτρεψε σε στάχτη πάνω από 120.000 στρέμματα, απομακρύνοντας εκατοντάδες ανθρώπους από τα σπίτια τους.

Η φωτιά ξέσπασε την Πέμπτη περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Μαδρίτης, σε δασική έκταση στην Γουαδαλαχάρα και στο γνωστό φυσικό πάρκο της Ισπανίας, το Σιέρα Νόρτε. Η κατάσβεσή της θεωρείται αρκετά «δύσκολη» σύμφωνα με τον πρόεδρο της περιφέρειας Καστίγια-Λα Μάντσα, τον Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, και τις τοπικές αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θύματα.

Περίπου 350 πυροσβέστες και στρατιώτες της UME (στρατιωτική μονάδα έκτακτης ανάγκης) έχουν αναπτυχθεί στη ζώνη, υποστηριζόμενοι από 25 αεροπορικά μέσα, στην προσπάθεια να ελέγξουν την φωτιά, ανέφερε στον Τύπο ο σταθμός ελέγχου.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική και ορεινή περιοχή που φιλοξενεί απειλούμενα είδη αετών, λύκων και πεταλούδων.

SPANISH MILITARY EMERGENCY UNIT
SPANISH MILITARY EMERGENCY UNIT/Handout via REUTERS

Στο μεταξύ η φωτιά κοντά στη Σαραγόσα, στα βορειοανατολικά κατέκαψε σχεδόν 160.000 στρέμματα σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό.

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα ούτε από αυτήν την πυρκαγιά.

Η Ισπανία έζησε μόλις μία από τις πιο φονικές πυρκαγιές της πρόσφατης ιστορίας της, με τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ανδαλουσία (νότια) στις 9 Ιουλίου προκαλώντας τον θάνατο 13 ανθρώπων και κατακαίοντας 70.000 στρέμματα.

Στην πρώτη γραμμή της υπερθέρμανσης του κλίματος, η χώρα περνάει τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερα και όλο και συχνότερα κύματα καύσωνα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν εν πολλοίς τους 40 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για καταστροφικές πυρκαγιές.

REUTERS
REUTERS/Violeta Santos Moura

Το 2025, περισσότερα από 3.930.000 στρέμματα έγιναν στάχτη από πυρκαγιές, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (Effis), που είναι ο χειρότερος απολογισμός στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας.

Σχεδόν 820.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη από τις αρχές του χρόνου στη χώρα, σύμφωνα με το Effis.

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