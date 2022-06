Σε φυλάκιση 6 ετών καταδικάστηκε ένας 53χρονος από τη Μινεσότα, ο οποίος δήλωσε ότι είναι ένοχος επειδή παρίστανε τον αξιωματικό του F.B.I, επειδή το… «παραμύθι» του καταστράφηκε από ένα σχόλιο στο Tik Tok που ανακάλυψε η σύντροφός του.

Πιο συγκεκριμένα, ο 53χρονος Ρέιελ Σίμονς από τη Μινεσότα δήλωσε ότι είναι ένοχος και καταδικάστηκε σε φυλάκιση για μία κατηγορία για πλαστοπροσωπία αξιωματικού του F.B.I. και μία κατηγορία για κατοχή πυροβόλων όπλων ως εγκληματίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ιστορία του έγινε γνωστή πρόσφατα, με την Washington Post να μεταδίδει πως είχε φλομώσει τη σύντροφό του στα ψέματα πως ήταν πράκτορας του F.B.I και ότι είχε υπηρετήσει στους US Navy SEALS αλλά και ότι «έπιανε τους κακούς σε μυστικές αποστολές» για λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Η ίδια, γοητευμένη από τις ιστορίες του και έχοντας δει την υπηρεσιακή του τσάντα γεμάτη με τα αντίστοιχα σήματα των Σωμάτων που υπηρετούσε αλλά και όπλα, πίστευε ότι είχε δίπλα της έναν άντρα δυνατό, που τιμά την πατρίδα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όμως, ένα σχόλιο στο Tik Tok την έκανε να υποψιαστεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Ο Ρέιελ Σίμονς διατηρούσε λογαριασμό με όνομα Rey Reeves και ανέβαζε διάφορα βίντεο από τη ζωή του ως πράκτορας σε παραπάνω από 10.000 ακόλουθους. Ένας από αυτούς, όμως, έκανε ένα σχόλιο ότι «αυτός υποδύεται τον πράκτορα και υπάρχουν αποδείξεις».

A woman was convinced her boyfriend was a federal agent until a comment on his TikTok account raised her suspicions and prompted an FBI investigation. https://t.co/BytsBgThN2