Μήνυμα ΕΕ προς Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς: «Θα χρειαστεί επιπρόσθετη δέσμευση από τις ΗΠΑ για μία συμφωνία»

Σαφής προειδοποίηση προς τον Ντόναλντ Τραμπ πως οι ΗΠΑ θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε επιπρόσθετη δέσμευση, προκειμένου να επιτευχθεί μία εμπορική συμφωνία με την Ευρώπη, έστειλε σήμερα, Μεγάλη Τρίτη (15.04.25) η ΕΕ διά στόματος του εκπροσώπου της Επιτροπής Όλοφ Τζιλ, στον απόηχο του «πολέμου» με τους δασμούς που έχει ανοίξει ο αμερικανός πρόεδρος.

Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ συνεχίζονται σε τεχνικό επίπεδο, δήλωσε ο Όλοφ Τζιλ από τις Βρυξέλλες, καθώς η ΕΕ έχει αναστείλει έως τις 14 Ιουλίου, τα εμπορικά της αντίμετρα στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, σε μία προσπάθεια να δώσει μία ευκαιρία στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον.

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο των προσπαθειών για μία διαπραγμάτευση, χθες ο Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφκοβιτς συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τον αμερικανό Υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ και τον Εκπρόσωπο Εμπορίου, Τζέιμσον Γκριρ.

Η ΕΕ εξακολουθεί να ελπίζει σε μία εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, «αξιοποιώντας το χρονικό περιθώριο των 90 ημερών για μία αμοιβαία λύση για τους αδικαιολόγητους δασμούς», έγραψε στο «Χ», ο Επίτροπος Σέφκοβιτς, μετά τη συνάντηση με τους αμερικανούς ομολόγους του.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Όλοφ Τζιλ, δήλωσε σήμερα ότι η ΕΕ αναμένει να αρχίσουν «ουσιαστικές συνομιλίες» και τόνισε ότι «θα χρειαστεί ένα επιπρόσθετο επίπεδο δέσμευσης από την πλευρά των ΗΠΑ για μία συμφωνία». Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι στην προσπάθειά της να βρει μία συμφωνία με τις ΗΠΑ, η ΕΕ δεν θα διαπραγματευτεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων – αυτά δεν είναι διαπραγματεύσιμα ούτε με τις ΗΠΑ, ούτε με κανέναν, τόνισε ο Όλοφ Τζιλ – αλλά ούτε και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που αφορούν την τεχνολογία και την ψηφιακή αγορά της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τα αγροδιατροφικά προϊόντα, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, είπε ότι το 2023 η ΕΕ εισήγαγε αγροδιατροφικά προϊόντα αξίας 12 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις ΗΠΑ και υπογράμμισε ότι οι εισαγωγές αμερικανικών αγροδιατροφικών προϊόντων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 77% από το 2005.

Σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα, ο Όλοφ Τζιλ υπενθύμισε ότι η ΕΕ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει να βρεθεί «η καλύτερη δυνατή λύση», μέσω μίας συμφωνίας για «μηδενικούς δασμούς» στις δύο πλευρές του ατλαντικού – κάτι το οποίο η Επιτροπή θεωρεί ότι θα δημιουργούσε «τεράστιες ευκαιρίες για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων και στις δύο πλευρές».

«Η ΕΕ παραμένει εποικοδομητική και έτοιμη για μία δίκαιη συμφωνία – συμπεριλαμβανομένης της αμοιβαιότητας μέσω της δασμολογικής μας προσφοράς 0 προς 0 για τα βιομηχανικά προϊόντα και της εργασίας για τα μη δασμολογικά εμπόδια. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα απαιτήσει σημαντική κοινή προσπάθεια και από τις δύο πλευρές», έγραψε στο «Χ», ο Επίτροπος Εμπορίου, Μ. Σέφκοβιτς, μετά τη συνάντησή του με τους Αμερικανούς ομολόγους του στην Ουάσιγκτον.

In D.C., met with Secretary @howardlutnick and Ambassador @jamiesongreer for negotiations, seizing the 90-day window for a mutual solution to unjustified tariffs. 1/2 pic.twitter.com/P0eMgZSudQ