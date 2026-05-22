Η Τουρκία καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: «Μεγάλη ασέβεια προς τη μνήμη των μαρτύρων διπλωματών μας»

Tην έντονη αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε η αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, με το υπουργείο Εξωτερικών της γειτονικής χώρας να εκδίδει σκληρή ανακοίνωση κατά της Αθήνας για την υπόθεση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη. Η Άγκυρα κάνει λόγο για «απαράδεκτη» εξέλιξη και συνδέει ευθέως τον Γιωτόπουλο με τις επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης εναντίον Τούρκων διπλωματών στην Ελλάδα.

Σε υψηλούς τόνους, η Τουρκία καταδικάζει την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί «μεγάλη ασέβεια» προς τη μνήμη των Τούρκων διπλωματών που δολοφονήθηκαν από την 17 Νοέμβρη. Στην ανακοίνωση γίνεται ειδική αναφορά στις υποθέσεις των Τσετίν Γκιουργκού, Ντενίζ Μπολούκμπασι και Χαλίκ Σιπαχίογλου, οι οποίοι είχαν βρεθεί στο στόχαστρο της τρομοκρατικής οργάνωσης τη δεκαετία του ’90.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καταδικάζουμε έντονα την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου», αναφέρει η ανακοίνωση. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι «η ανοχή που επιδεικνύεται σε αυτόν τον τρομοκράτη» αποτελεί «μεγάλη ασέβεια προς τη μνήμη των μαρτύρων διπλωματών» και των οικογενειών τους.

Σε ακόμη αυστηρότερο τόνο, η τουρκική πλευρά χαρακτηρίζει την αποφυλάκιση «απαράδεκτη» και καλεί τις ελληνικές αρχές «να απέχουν από τη λήψη μέτρων που θα εμποδίσουν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας». Παράλληλα, ζητεί από την Αθήνα να εκπληρώσει, όπως αναφέρει, «τις υποχρεώσεις της σχετικά με την τιμωρία των καταδικασμένων τρομοκρατών».

17 Kasım Terör Örgütü Lideri Hükümlü Aleksandros Yotopulos’un Serbest Bırakılması Hk. https://t.co/0o3ZHx5OLy pic.twitter.com/3aDYPQ8xvF — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 22, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ για τον Γιωτόπουλο

Καταδικάζουμε έντονα την απoφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ο οποίος καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια καταναγκαστικών έργων για την υποκίνηση της δολοφονίας του Çetin Görgü, ακόλουθου Τύπου της πρεσβείας μας στην Αθήνα το 1991, την απόπειρα δολοφονίας κατά του Deniz Bölükbaşı, συμβούλου της πρεσβείας μας στην Αθήνα την ίδια χρονιά, και τη δολοφονία του Haluk Sipahioğlu, συμβούλου της πρεσβείας μας στην Αθήνα το 1994.

Η ανοχή που επιδεικνύεται σε αυτόν τον τρομοκράτη, ο οποίος υποκίνησε δολοφονίες και επιθέσεις με στόχο τους διπλωμάτες μας που εκπροσώπησαν με τιμή τη χώρα μας στο εξωτερικό, αποτελεί μεγάλη ασέβεια προς τη μνήμη των μαρτύρων διπλωματών μας και των οικογενειών τους και είναι απαράδεκτη.

Καλούμε τις ελληνικές αρχές να απέχουν από τη λήψη μέτρων που θα εμποδίσουν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την τιμωρία των καταδικασμένων τρομοκρατών.