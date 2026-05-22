Κόσμος

Η Τουρκία καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: «Μεγάλη ασέβεια προς τη μνήμη των μαρτύρων διπλωματών μας»

Το τουρκικό ΥΠΕΞ καλεί την Αθήνα να μην υπονομεύει, όπως αναφέρει, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
O Αλέξανδρος Γιωτόπουλος
O Αλέξανδρος Γιωτόπουλος / Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Tην έντονη αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε η αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, με το υπουργείο Εξωτερικών της γειτονικής χώρας να εκδίδει σκληρή ανακοίνωση κατά της Αθήνας για την υπόθεση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη. Η Άγκυρα κάνει λόγο για «απαράδεκτη» εξέλιξη και συνδέει ευθέως τον Γιωτόπουλο με τις επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης εναντίον Τούρκων διπλωματών στην Ελλάδα.

Σε υψηλούς τόνους, η Τουρκία καταδικάζει την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί «μεγάλη ασέβεια» προς τη μνήμη των Τούρκων διπλωματών που δολοφονήθηκαν από την 17 Νοέμβρη. Στην ανακοίνωση γίνεται ειδική αναφορά στις υποθέσεις των Τσετίν Γκιουργκού, Ντενίζ Μπολούκμπασι και Χαλίκ Σιπαχίογλου, οι οποίοι είχαν βρεθεί στο στόχαστρο της τρομοκρατικής οργάνωσης τη δεκαετία του ’90.

«Καταδικάζουμε έντονα την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου», αναφέρει η ανακοίνωση. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι «η ανοχή που επιδεικνύεται σε αυτόν τον τρομοκράτη» αποτελεί «μεγάλη ασέβεια προς τη μνήμη των μαρτύρων διπλωματών» και των οικογενειών τους.

Σε ακόμη αυστηρότερο τόνο, η τουρκική πλευρά χαρακτηρίζει την αποφυλάκιση «απαράδεκτη» και καλεί τις ελληνικές αρχές «να απέχουν από τη λήψη μέτρων που θα εμποδίσουν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας». Παράλληλα, ζητεί από την Αθήνα να εκπληρώσει, όπως αναφέρει, «τις υποχρεώσεις της σχετικά με την τιμωρία των καταδικασμένων τρομοκρατών».

 

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ για τον Γιωτόπουλο 

Καταδικάζουμε έντονα την απoφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ο οποίος καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια καταναγκαστικών έργων για την υποκίνηση της δολοφονίας του Çetin Görgü, ακόλουθου Τύπου της πρεσβείας μας στην Αθήνα το 1991, την απόπειρα δολοφονίας κατά του Deniz Bölükbaşı, συμβούλου της πρεσβείας μας στην Αθήνα την ίδια χρονιά, και τη δολοφονία του Haluk Sipahioğlu, συμβούλου της πρεσβείας μας στην Αθήνα το 1994.

Η ανοχή που επιδεικνύεται σε αυτόν τον τρομοκράτη, ο οποίος υποκίνησε δολοφονίες και επιθέσεις με στόχο τους διπλωμάτες μας που εκπροσώπησαν με τιμή τη χώρα μας στο εξωτερικό, αποτελεί μεγάλη ασέβεια προς τη μνήμη των μαρτύρων διπλωματών μας και των οικογενειών τους και είναι απαράδεκτη.

Καλούμε τις ελληνικές αρχές να απέχουν από τη λήψη μέτρων που θα εμποδίσουν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την τιμωρία των καταδικασμένων τρομοκρατών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
247
162
145
117
89
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νέα «υπόθεση Πελικό» και στη Γερμανία: 59χρονη κατηγορεί τον πρώην σύντροφό της ότι τη νάρκωνε και τη βίαζε επί χρόνια
Ο πρώην σύντροφός της ενώ κατηγορείται για 67 αδικήματα, θα δικαστεί μόνο για 2 από αυτά, αφού ο βιασμός στη Γερμανία παραγράφεται μετά το πέρας πενταετίας
iStock
Επιστήμονες αναπτύσσουν εμβόλιο κατά του Έμπολα - Ίσως να είναι έτοιμο για κλινικές δοκιμές σε λίγους μήνες
Επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης αναπτύσσουν το εμβόλιο κατά του ιού, το οποίο θα μπορούσε να περάσει σε κλινικές δοκιμές, με στόχο την αντιμετώπιση της επιδημίας από το Κονγκό
Ανθρωπιστικές οργανώσεις εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον περιορισμό μιας νέας επιδημίας Έμπολα που αφορά τον στελέχη «Bundibugyo», στη Ρουαμπάρα, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για την ανάρρωση της Κέιτ Μίντλετον από τον καρκίνο: «Η οικογένειά μας δεν θα άντεχε χωρίς εκείνη»
«Έχει περάσει τόσα πολλά, ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια. Και ναι, ανυπομονούσε πολύ για αυτό το ταξίδι στην Ιταλία. Γι' αυτό χαίρομαι πραγματικά που όλα πήγαν τόσο καλά»
Χαμογελαστοί η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ
Newsit logo
Newsit logo