7 τα κρούσματα του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο: «Θέλουμε να πάμε σπίτι μας» λέει με απόγνωση επιβάτης

Σοβαρό υγειονομικό περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στον Ατλαντικό Ωκεανό, όπου έχουν καταγραφεί επτά πιθανά κρούσματα του ιού, χανταϊού, τρεις νεκροί και ένας Βρετανός ασθενής στη ΜΕΘ, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Από τα περιστατικά με τον ιό αυτά στο κρουαζιερόπλοιο, δύο έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, ενώ οι υπόλοιπες περιπτώσεις παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν εάν σχετίζονται μεταξύ τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κρουαζιερόπλοιο παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, καθώς βρίσκεται σε καραντίνα και οι τοπικές αρχές δεν επέτρεψαν την αποβίβαση επιβατών για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Στο σκάφος βρίσκονται περίπου 150 άτομα από περισσότερες από 20 χώρες, ενώ η κατάσταση περιγράφεται ως ελεγχόμενη, με την πλειονότητα των επιβατών να παραμένει ψύχραιμη.

«Η ατμόσφαιρα στο MV Hondius παραμένει ήρεμη, με τους επιβάτες γενικά ψύχραιμους», ανέφερε η Oceanwide Expeditions.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός επιβάτης, Τζέικ Ρόσμαριν, ανέβασε ένα συγκλονιστικό βίντεο στα social media, απευθύνοντας δραματική έκκληση για κατανόηση και στήριξη. Όπως ανέφερε στους περίπου 44.000 ακολούθους του, η κατάσταση στο πλοίο είναι εξαιρετικά δύσκολη και καθόλου θεωρητική.

«Δεν είμαστε απλώς μια είδηση ή τίτλοι. Είμαστε άνθρωποι, με οικογένειες και ζωές που μας περιμένουν πίσω», είπε περιγράφοντας την ψυχολογική πίεση, σημείωσε ότι το πιο δύσκολο είναι η αβεβαιότητα.

«Το μόνο που θέλουμε είναι να νιώσουμε ασφάλεια, να έχουμε σαφήνεια και να επιστρέψουμε σπίτι». Κλείνοντας, ζήτησε «καλοσύνη και κατανόηση» από όσους παρακολουθούν την υπόθεση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jake Rosmarin | Travel | Boston (@jakerosmarin)

Ο χανταϊός συνήθως μεταδίδεται από τρωκτικά μέσω των κοπράνων, του σάλιου ή των ούρων τους. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο. Σπάνια μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων.

Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα ζευγάρι από την Ολλανδία και ένας Γερμανός επιβάτης, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη ότι όλοι οι θάνατοι οφείλονται στον χανταϊό.

Την ίδια στιγμή, ένας 69χρονος Βρετανός νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής, όπου έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει προσβληθεί από παραλλαγή του ιού. Επιπλέον, δύο μέλη του πληρώματος εμφανίζουν οξεία αναπνευστικά συμπτώματα και χρειάζονται άμεση ιατρική φροντίδα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί η αιτία.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για αεροδιακομιδή ασθενών με εξειδικευμένα ιατρικά αεροσκάφη, ενώ εξετάζεται και η μεταφορά του πλοίου στα Κανάρια Νησιά, ώστε να πραγματοποιηθούν αποβιβάσεις και ενδελεχείς ιατρικοί έλεγχοι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρακολουθεί στενά την κατάσταση και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την επιδημιολογική διερεύνηση.