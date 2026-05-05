Ο Εμανουέλ Μακρόν έγινε «τραγουδιστής» στην Αρμενία – Τραγούδησε το La Bohème του Σαρλ Αζναβούρ

Το ταλέντο του στο τραγούδι ξεδίπλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμάνουελ Μακρόν στην Αρμενία όπου συμμετείχε στην 8η σύνοδο κορυφής της ευρωπαϊκής πολιτικής κοινότητας.

Ο Εμάνουελ Μακρόν δεν δίστασε πάρει το μικρόφωνο και να ερμηνεύσει το τραγούδι ο La Bohème, του Σαρλ Αζναβούρ, σπουδαίου τραγουδιστή της Γαλλίας με καταγωγή από την Αρμενία.

Τον Μακρόν συνόδευε μουσικά παίζοντας ντραμς ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν.

Μόνο τυχαία δεν ήταν η επιλογή της μπαλάντας «La Bohème», καθώς  έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για τη Γαλλία όσο και για την Αρμενία.

Όπως αναφέρει η Telegraph, το κομμάτι τραγούδησε ο Εμανουέλ Μακρόν είναι μια κλασική γαλλική μπαλάντα που αναφέρεται σε φτωχούς νέους.

Πρόκειται για ένα κομμάτι του 1965, το οποίο ερμήνευσε αρχικά ο Σαρλ Αζναβούρ, με στίχους που περιγράφουν καλλιτέχνες οι οποίοι νοσταλγούν τις εποχές της φτώχειας τους, κατά την μποέμικη περίοδο στη Μονμάρτρη του Παρισιού.

