Μήνυμα Νετανιάχου στους Ιρανούς: «Ζητήσατε βοήθεια και έφτασε, θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους τυράννους που σας τρομοκρατούσαν επί δεκαετίες»

«Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία για εσάς να απομακρύνετε το καθεστώς του Αγιατολάχ και να κερδίσετε την ελευθερία σας. Μαζί με τις ΗΠΑ, χτυπάμε τους τυράννους του Ιράν πιο σκληρά από ποτέ», τόνισε σε μήνυμά του προς τον ιρανικό λαό, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δημοσίευσε ένα μήνυμα στο X στο οποίο απευθύνεται στον λαό του Ιράν, λέγοντας ότι έχουν την ευκαιρία να ανατρέψουν το καθεστώς και προτρέποντάς τους να δράσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απευθυνόμενος στον λαό του Ιράν, ο Νετανιάζου, ανέφερε πως «ζητήσατε βοήθεια και η βοήθεια ήρθε», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι ο «καλύτερος σύμμαχός τους. «Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, και αυτή η ώρα πλησιάζει γρήγορα, θα σας παραδώσουμε τη σκυτάλη. Να είστε έτοιμοι να αδράξετε τη στιγμή!».

«Λαέ του Ιράν, διεξάγουμε έναν ιστορικό πόλεμο για την ελευθερία. Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία για εσάς να απομακρύνετε το καθεστώς του Αγιατολάχ και να κερδίσετε την ελευθερία σας. Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χτυπάμε τους τυράννους της Τεχεράνης πιο σκληρά από ποτέ.

Ο Αγιατολάχ δεν υπάρχει πια, και ξέρω ότι δεν θέλετε να αντικατασταθεί από έναν άλλο τύραννο. Επομένως, πρέπει να δράσετε. Δημιουργούμε τις συνθήκες για να το κάνετε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχουμε χτυπήσει αμέτρητους στόχους του καθεστώτος. Έχουμε εξουδετερώσει χιλιάδες κακοποιούς του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και εκατοντάδες από τους εκτοξευτές πυραύλων τους. Εστιάζουμε σε στόχους του καθεστώτος και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μην βλάψουμε τον λαό του Ιράν.

Είμαστε ο σύμμαχός σας. Ο καλύτερος σύμμαχός σας. Σεβόμαστε πλήρως την κυριαρχία, τον πολιτισμό και την κληρονομιά σας. Ζητήσατε βοήθεια και η βοήθεια έφτασε. Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε με αυξανόμενη δύναμη τους τυράννους που σας τρομοκρατούσαν επί δεκαετίες.

Your dreams will become a reality.



When the time is right, and that time is fast approaching, we will pass the torch to you.



Be ready to seize the moment! — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 10, 2026

Οι αγιατολάχ και οι ακόλουθοί τους έχουν τραπεί σε φυγή – αλλά αυτοί οι δειλοί δεν έχουν πουθενά να κρυφτούν. Τις επόμενες μέρες θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να αδράξετε το πεπρωμένο σας.

Τα όνειρά σας θα γίνουν πραγματικότητα. Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, και αυτή η ώρα πλησιάζει γρήγορα, θα σας παραδώσουμε τη σκυτάλη. Να είστε έτοιμοι να αδράξετε τη στιγμή!», αναφέρει χαρακτηριστικά.