Μονμάρτρη: Κάτοικοι μετέτρεψαν τα σκαλιά της Sacre Coeur σε πίστα σκι μετά την σφοδρή χιονόπτωση στο Παρίσι

Με τις σφοδρές χιονοπτώσεις να έχουν κατακλύσει την Βόρεια Ευρώπη, οι κάτοικοι του Παρισιού αποφάσισαν να μην μείνουν μίζεροι στα σπίτια τους αλλά να βγουν στου δρόμους και να εκμεταλλευτούν το χιόνι. Συγκεκριμένα πολλοί φίλοι του σκι πήραν τον εξοπλισμό τους και τσούλησαν στα σκαλιά της Sacre Coeur στην Μονμάρτρη τα οποία μοιάζουν πλέον με κανονική πίστα του σκι.

Σε ένα ασυνήθιστο χειμωνιάτικο σκηνικό έχει μετατραπεί πλέον η Μονμάρτρη στο Παρίσι, αφού το έντονο χιόνι που έχει πέσει κάλυψε τα λιθόστρωτα σοκάκια και τις απότομες σκάλες της ιστορικής συνοικίας.

Κάτοικοι αλλά και επισκέπτες εκμεταλλεύτηκαν το χιόνι για να γλιστρήσουν στους παγωμένους δρόμους, με εικόνες και βίντεο να κάνουν τον γύρο των social media, δείχνοντας ανθρώπους να κάνουν σκι σαν να βρίσκονται σε χιονοδρομικό κέντρο.

Αν και το θέαμα ήταν εντυπωσιακό, οι αρχές του Παρισιού προειδοποίησαν για τον αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων, καθώς ο πάγος έκανε τις μετακινήσεις ιδιαίτερα επικίνδυνες. Δημοτικές υπηρεσίες έσπευσαν να ρίξουν αλάτι και να περιορίσουν την πρόσβαση σε ορισμένα σημεία, ενώ οι οδηγοί και οι πεζοί κλήθηκαν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τη Γαλλία και γενικότερα την Βόρεια Ευρώπη προκάλεσε προβλήματα σε μεταφορές και υποδομές, με ακυρώσεις πτήσεων και κυκλοφοριακό χάος σε πολλές περιοχές.

Montmartre se transforme en piste de ski pic.twitter.com/0XhJbStJNb — 75 Secondes (@75secondes) January 5, 2026

Parisians took to the snowy slopes of Montmartre, sledding and skiing as a rare blanket of snow transformed the French capital’s streets and parks pic.twitter.com/ek6IYzYdhP — Reuters (@Reuters) January 5, 2026

La neige transforme Montmartre en piste de luge et ski.



Glissades, boules de neige et rires : Paris s’offre un moment magique et rare sous les flocons. pic.twitter.com/W0uX8SYi60 — Mix360 (@Mix360_) January 6, 2026

Η χιονισμένη Μονμάρτρη, ωστόσο, πρόσφερε μια σπάνια εικόνα του Παρισιού, μετατρέποντας για λίγες ώρες έναν από τους πιο εμβληματικούς λόφους της πόλης σε αυτοσχέδια «πίστα σκι».