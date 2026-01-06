Κόσμος

Μονμάρτρη: Κάτοικοι μετέτρεψαν τα σκαλιά της Sacre Coeur σε πίστα σκι μετά την σφοδρή χιονόπτωση στο Παρίσι

Κάτοικοι αλλά και επισκέπτες εκμεταλλεύτηκαν το χιόνι για να γλιστρήσουν στους παγωμένους δρόμους, με εικόνες και βίντεο να κάνουν τον γύρο των social media
σκι
AP Photo/Aurelien Morissard

Με τις σφοδρές χιονοπτώσεις να έχουν κατακλύσει την Βόρεια Ευρώπη, οι κάτοικοι του Παρισιού αποφάσισαν να μην μείνουν μίζεροι στα σπίτια τους αλλά να βγουν στου δρόμους και να εκμεταλλευτούν το χιόνι. Συγκεκριμένα πολλοί φίλοι του σκι πήραν τον εξοπλισμό τους και τσούλησαν στα σκαλιά της Sacre Coeur στην Μονμάρτρη τα οποία μοιάζουν πλέον με κανονική πίστα του σκι.

Σε ένα ασυνήθιστο χειμωνιάτικο σκηνικό έχει μετατραπεί πλέον η Μονμάρτρη στο Παρίσι, αφού το έντονο χιόνι που έχει πέσει κάλυψε τα λιθόστρωτα σοκάκια και τις απότομες σκάλες της ιστορικής συνοικίας.

Κάτοικοι αλλά και επισκέπτες εκμεταλλεύτηκαν το χιόνι για να γλιστρήσουν στους παγωμένους δρόμους, με εικόνες και βίντεο να κάνουν τον γύρο των social media, δείχνοντας ανθρώπους να κάνουν σκι σαν να βρίσκονται σε χιονοδρομικό κέντρο.

Αν και το θέαμα ήταν εντυπωσιακό, οι αρχές του Παρισιού προειδοποίησαν για τον αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων, καθώς ο πάγος έκανε τις μετακινήσεις ιδιαίτερα επικίνδυνες. Δημοτικές υπηρεσίες έσπευσαν να ρίξουν αλάτι και να περιορίσουν την πρόσβαση σε ορισμένα σημεία, ενώ οι οδηγοί και οι πεζοί κλήθηκαν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τη Γαλλία και γενικότερα την Βόρεια Ευρώπη προκάλεσε προβλήματα σε μεταφορές και υποδομές, με ακυρώσεις πτήσεων και κυκλοφοριακό χάος σε πολλές περιοχές.

Η χιονισμένη Μονμάρτρη, ωστόσο, πρόσφερε μια σπάνια εικόνα του Παρισιού, μετατρέποντας για λίγες ώρες έναν από τους πιο εμβληματικούς λόφους της πόλης σε αυτοσχέδια «πίστα σκι».

