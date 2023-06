Τουλάχιστον έξι άτομα τραυματίστηκαν όταν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Μονομάχος 2» στο Μαρόκο σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη.

Μάλιστα, μετά από τη σφοδρή έκρηξη ακολούθησε πυρκαγιά στο σημείο όπου γίνονται τα γυρίσματα της ταινίας. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την έκρηξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις η έκρηξη σημειώθηκε ύστερα από λάθος σε ειδικά εφέ σε μια επικίνδυνη σκηνή.

Η εταιρεία παραγωγής, Paramount Pictures έκανε την παρακάτω δήλωση: «Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας προγραμματισμένης σκηνής στο πλατό του σίκουελ του Μονομάχου, συνέβη ένα ατύχημα στο οποίο αρκετά μέλη του συνεργείου της παραγωγής υπέστησαν τραυματισμούς που δεν απειλούν τη ζωή τους. Οι ομάδες παροχής ιατρικών υπηρεσιών και ασφάλειας που βρίσκονταν επί τόπου, ήταν σε θέση να δράσουν γρήγορα, ώστε όσοι επλήγησαν να λάβουν αμέσως την απαραίτητη φροντίδα. Όλοι τους βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση και συνεχίζουν να δέχονται ιατρικής περίθαλψης».

Το σημείο όπου γίνονται τα γυρίσματα της ταινίας:

First look at the set of Ridley Scott’s ‘GLADIATOR 2’ in Morocco. pic.twitter.com/iZmxD4hg3e