Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Οι δολοφόνοι του Αλί Λαριτζανί θα πληρώσουν σύντομα» – Η γραπτή δήλωσή του

«Κάθε αίμα έχει ένα τίμημα που οι "δολοφόνοι" του θα πρέπει σύντομα να πληρώσουν», αναφέρει το μήνυμα
Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ / Majid Khahi / ISNA / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Με γραπτή δήλωση «εμφανίστηκε» ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του την Τετάρτη (18.03.2026) για τον θάνατο του Αλί Λαριτζάνι, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσουν αντίποινα.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε σε γραπτό μήνυμα που δημοσιεύτηκε σε κανάλι του Telegram το οποίο αποδίδεται σε αυτόν, ότι οι υπεύθυνοι για τη δολοφονία του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, θα πληρώσουν σύντομα το τίμημα.

«Κάθε αίμα έχει ένα τίμημα που οι “δολοφόνοι” του θα πρέπει σύντομα να πληρώσουν», ανέφερε το μήνυμα.

«Με βαθιά θλίψη έλαβα την οδυνηρή είδηση του μαρτυρικού θανάτου του Δρ. Αλί Λαριτζάνι, γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και εκπροσώπου του ηγέτη στο εν λόγω συμβούλιο, μαζί με τον αξιόλογο γιο του και ορισμένους από τους συνεργάτες του. Οι δολοφόνοι του θα πληρώσουν πολύ σύντομα για το αίμα του» τόνισε μεταξύ άλλων.

Υπενθυμίζεται ότι άγνωστο παραμένει το που βρίσκεται και σε τι κατάσταση ο γιος του προηγούμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε έπειτα από πυραυλική επίθεση στο σπίτι του στην Τεχεράνη. Ο γιος του, Μοτζτάμπα, βρισκόταν στο ίδιο σπίτι με τον πατέρα του τη στιγμή της επίθεσης, ωστόσο κατάφερε να γλιτώσει τον θάνατο για δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα όμως με πληροφορίες, είναι σοβαρά τραυματίας, και δεν έχει κάνει κάποια δημόσια εμφάνιση από τότε που ανέλαβε καθήκοντα ανώτατου ηγέτη.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό το πρωί της Τρίτης ότι σε πυραυλική επίθεση σκοτώθηκαν ο επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, και ο αρχηγός της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, Γκολάμ Ρεζά Σολεϊμανί. Τους θανάτους επιβεβαίωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης αρκετές ώρες μετά την είδηση.

