Μέση Ανατολή: Εκκενώνονται οι εγκαταστάσεις LNG στο Ρας Λαφάν στο Κατάρ μετά τις απειλές του Ιράν για πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις – Live όλες οι εξελίξεις

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται για 19η μέρα, η κατάσταση εντείνεται ακόμα περισσότερο μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο το οποίο συνεκμεταλλεύονταν το Ιράν και το Κατάρ. Αμέσως μετά το πλήγμα, η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύτηκε στα 108 δολάρια το βαρέλι του Brent, με την Τεχεράνη να απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο. Νωρίτερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε και τον υπουργό Πληροφοριών του Ιράν, Ισμαήλ Χατίμπ. Πλήθος κόσμου στις κηδείες Λαριτζανί και Σολεϊμανί στην Τεχεράνη, που εξοντώθηκαν από τους Ισραηλινούς. Δείτε τι έγινε τις προηγούμενες ώρες στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του την Τετάρτη για τον θάνατο του Αλί Λαριτζάνι, γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσουν αντίποινα.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε στον νότιο Λίβανο πέντε βενζινάδικα που ανήκουν σε μια εταιρεία ιδιοκτησίας της Χεζμπολάχ, οργάνωσης που στηρίζεται από το Ιράν.
Ο στρατός διευκρίνισε ότι ανήκαν στην εταιρεία Al-Amana και χτυπήθηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη.
Η Al-Amana ελέγχεται από τη Χεζμπολάχ και «είναι ένας οικονομικός θεσμός που στηρίζει τις στρατιωτικές δυνατότητες» της οργάνωσης, σύμφωνα πάντα με τον ισραηλινό στρατό. Η Χεζμπολάχ «λαμβάνει εκατομμύρια δολάρια» από την εταιρεία αυτή, για να χρηματοδοτεί τη στρατιωτική δράση της.
Το Ισραήλ έχει επίσης βομβαρδίσει την χρηματοοικονομική εταιρεία Αλ Καρντ αλ Χάσαν, που συνδέεται με τη σιιτική οργάνωση.
Σε έναν Λίβανο βυθισμένο στην οικονομική κρίση η εταιρεία αυτή, που διαθέτει μεγάλο δίκτυο υποκαταστημάτων σε όλη τη χώρα, αντικαθιστά τις τράπεζες, χορηγώντας άτοκα δάνεια και παρέχοντας υπηρεσίες ιδίως στη σιιτική κοινότητα.
Τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 968 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 116 παιδιών, 77 γυναικών και 40 εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ανακοίνωσε σήμερα το λιβανικό υπουργείο Υγείας.
Επιπλέον, 2.432 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στις δύο εβδομάδες μαχών, πρόσθεσε το υπουργείο.
Ο προηγούμενος απολογισμός ήταν 912 νεκροί.
Εκκενώνονται οι εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Ρας Λαφάν του Κατάρ, δήλωσε σήμερα στο Reuters μια πηγή με γνώση του θέματος, μετά την απειλή του Ιράν ότι θα επιτεθεί σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κόλπου.
Η Τεχεράνη εξέδωσε νωρίτερα προειδοποίηση εκκένωσης για πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Κατάρ, λέγοντας ότι θα τεθούν στο στόχαστρο «τις επόμενες ώρες», όπως μετέδωσαν σήμερα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.
Η πυρκαγιά στο κοίτασμα φυσικού αερίου του Νότιου Παρς τέθηκε υπό έλεγχο, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο έναν τοπικό αξιωματούχο.
Νωρίτερα, το ίδιο πρακτορείο είχε μεταδώσει ότι μπήκαν στο στόχαστρο πετροχημικές εγκαταστάσεις στο Νότιο Παρς, ένα υπεράκτιο πεδίο αερίου το οποίο μοιράζεται το Ιράν με το Κατάρ.
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασαν την επίθεση σημειώνοντας ότι η στοχοθέτηση ενεργειακών εγκαταστάσεων που συνδέονται με το κοίτασμα αυτό συνιστά απειλή για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Τόνισαν επίσης ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η στοχοθέτηση υποδομών ζωτικής σημασίας και να τηρείται το διεθνές δίκαιο.
Μετά το αμερικανοϊσραηλινό πλήγμα στις εγκαταστάσεις αυτές, το πετρέλαιο Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας κατέγραψε νέα άνοδο, φτάνοντας τα 109,5 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό WTI κυμαινόταν στα 99,37 δολάρια το βαρέλι (+3%) γύρω στις 17.00, ώρα Ελλάδας.
Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κινείται επίσης ανοδικά, στα 55,53 ευρώ ανά μεγαβατώρα (+7,70%).
Αντίστροφη είναι η τάση στα Χρηματιστήρια. Με την έναρξη της συνεδρίασης στη Γουόλ Στριτ, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρούσε κατά 0,83% και ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας κατά 0,52%. Στο «κόκκινο» βρίσκονται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: -0,83% στη Φραγκφούρτη, -0,88% στο Λονδίνο, οριακή πτώση -0,05% στο Παρίσι.
