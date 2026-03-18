Μέση Ανατολή: Εκκενώνονται οι εγκαταστάσεις LNG στο Ρας Λαφάν στο Κατάρ μετά τις απειλές του Ιράν για πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις – Live όλες οι εξελίξεις

Ισραήλ: Ο στρατός έπληξε πέντε βενζινάδικα εταιρείας που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε στον νότιο Λίβανο πέντε βενζινάδικα που ανήκουν σε μια εταιρεία ιδιοκτησίας της Χεζμπολάχ, οργάνωσης που στηρίζεται από το Ιράν.

Ο στρατός διευκρίνισε ότι ανήκαν στην εταιρεία Al-Amana και χτυπήθηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη.

Η Al-Amana ελέγχεται από τη Χεζμπολάχ και «είναι ένας οικονομικός θεσμός που στηρίζει τις στρατιωτικές δυνατότητες» της οργάνωσης, σύμφωνα πάντα με τον ισραηλινό στρατό. Η Χεζμπολάχ «λαμβάνει εκατομμύρια δολάρια» από την εταιρεία αυτή, για να χρηματοδοτεί τη στρατιωτική δράση της.

Το Ισραήλ έχει επίσης βομβαρδίσει την χρηματοοικονομική εταιρεία Αλ Καρντ αλ Χάσαν, που συνδέεται με τη σιιτική οργάνωση.

Σε έναν Λίβανο βυθισμένο στην οικονομική κρίση η εταιρεία αυτή, που διαθέτει μεγάλο δίκτυο υποκαταστημάτων σε όλη τη χώρα, αντικαθιστά τις τράπεζες, χορηγώντας άτοκα δάνεια και παρέχοντας υπηρεσίες ιδίως στη σιιτική κοινότητα.