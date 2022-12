Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, o Έλον Μασκ, βρίσκεται στο Λουσαΐλ για να παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Γαλλία. Όλοι αιφνιδιάστηκαν με την παρουσία του εκεί, αφού δεν γνώριζε κανείς ότι θα βρίσκεται στο Κατάρ.

Ο τηλεοπτικός φακός «ανακάλυψε» τον Έλον Μασκ την στιγμή που έφτανε στον τελικό του Μουντιάλ και ο ίδιος από την στιγμή που ξεκίνησε ο αγώνας, δεν έχει σταματήσει να… τουιτάρει.

Elon Musk is at the World Cup final. pic.twitter.com/vsrmYzFs8X