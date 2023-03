Τουλάχιστον 15 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός από την έκρηξη σε εμπορικό κτίριο στην πρωτεύουσα του Μπανγκλαντές, την Ντάκα.

Η έκρηξη σημειώθηκε μέσα σε ένα επταώροφο κτίριο, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε δύο ορόφους, πρόσθεσε ένας αξιωματούχος, σύμφωνα με το Reuters.

Ένας αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ότι η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 16:45 (τοπική ώρα) κοντά σε ένα εκδοτήριο εισιτηρίων λεωφορείων.

«Στο εμπορικό κτίριο υπήρχαν πολλά καταστήματα που πουλούσαν είδη υγιεινής και οικιακά είδη. Ένα λεωφορείο που στεκόταν στην απέναντι πλευρά του κτιρίου υπέστη επίσης ζημιές από την έκρηξη», δήλωσε ο αξιωματούχος της πυροσβεστικής, Ντινομόνι Σάρμα.

At Least 14 Killed, Over 100 Injured In Blast At Building in Bangladesh’s Dhaka.#Dhaka #Bangladesh #explosion #Dhakablast pic.twitter.com/ociC5zoz3s