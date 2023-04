Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να θέσει υποψηφιότητα για μια δεύτερη προεδρική θητεία στις προεδρικές εκλογές του 2024, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος να το ανακοινώσει, μετέδωσε το NBC.

«Σκοπεύω να είμαι υποψήφιος… αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να το ανακοινώσουμε ακόμα», είπε ο Μπάιντεν σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Today» του NBC.

NEW: Joe Biden tells NBC’s @alroker he plans on running for re-election in 2024 but is not ready to announce yet pic.twitter.com/jKMMFddNjc