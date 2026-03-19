Μπαλί: Συνελήφθη Γαλλίδα influencer για ερωτική ταινία – Το βίντεο που την «έκαψε» με συμπρωταγωνιστή της

Περιπέτεια στο Μπαλί για την Γαλλίδα influencer, Μελίσα Μιρέιγ Ζανίν, που συνελήφθη μετά τη διαρροή βίντεο από τα γυρίσματα ερωτικής ταινίας. Η 23χρονη κινδυνεύει με φυλάκιση 10 ετών, ενώ στα χέρια των Αρχών της Ινδονησίας, βρίσκονται ακόμη ένας 26χρονος Γάλλος που λειτουργούσε ως μάνατζερ της κοπέλας και ο 24χρονος Ιταλός παρτενέρ της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η Γαλλίδα influencer διέμενε στο χωριό Κανγκού του Μπαλί, μαζί με τον 26χρονο μάνατζερ και τον 24χρονο, ο οποίος στην ερωτική ταινία, εμφανιζόταν ως διανομέας. Οι τρεις τους ρίσκαραν καθώς στην Ινδονησία, οι νόμοι για την πορνογραφία είναι αυστηροί. Οι διαδικασίες για τις συλλήψεις κινήθηκαν, όταν στα social media δημοσιοποιήθηκε βίντεο με σκηνές από την ταινία.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το βίντεο την Παρασκευή 13 Μαρτίου και διέταξαν τις μεταναστευτικές αρχές να κρατήσουν την 23χρονη και τον Ιταλό παρτενέρ της στο αεροδρόμιο της Ντενπασάρ, όπου επρόκειτο να αναχωρήσουν για την Ταϊλάνδη. Ο Γάλλος μάνατζερ συνελήφθη τρεις ημέρες αργότερα.

Η αστυνομία της Ινδονησίας κατέσχεσε τρία κινητά τηλέφωνα, μια κάμερα, έναν φορητό υπολογιστή MacBook και ένα «γιλέκο οδηγού μοτοσικλέτας-ταξί».

«Και οι τρεις ύποπτοι αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορίες βάσει των ινδονησιακών νόμων περί ηλεκτρονικών πληροφοριών και συναλλαγών για τη δημιουργία και διανομή του περιεχομένου» όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας

Η πορνογραφία είναι απαγορευμένη στην Ινδονησία και όσοι κρίνονται ένοχοι για παραβίαση του νόμου αντιμετωπίζουν αυστηρές ποινές, συμπεριλαμβανομένων προστίμων και φυλάκισης. Η σεξουαλική εργασία είναι επίσης «έγκλημα κατά της ηθικής», παρά το γεγονός ότι είναι ανεκτή και ρυθμίζεται σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Υπενθυμίζεται πως ανάλογη περιπέτεια στο Μπαλί, έζησε προ μηνών και η Bonnie Blue, όταν συνελήφθη με 17 άντρες για ερωτική ταινία.

Η Bonnie Blue έγινε γνωστή όταν υποστήριξε πως συνευρέθηκε με 1.057 άνδρες σε 12 ώρες, κάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ.