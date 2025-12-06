Bonnie Blue: Συνελήφθη με 17 άντρες στο Μπαλί για ερωτική ταινία – Οι πρώτες εικόνες που μεταδόθηκαν

Η Bonnie Blue σε νέες περιπέτειες, αυτή τη φορά στο Μπαλί της Ινδονησίας. Το μοντέλο του OnlyFans συνελήφθη μετά από καταγγελία πολίτη για ερωτική ταινία που γυριζόταν σε ένα στούντιο στην περιοχή Μπαντούνγκ. Η 25χρονη βρίσκεται κατηγορούμενη για παραγωγή πορνογραφικού υλικού, σε μια χώρα που είναι εξαιρετικά αυστηρή σε θέματα «ηθικής».

Αστυνομικοί που ειδοποιήθηκαν μπήκαν στο στούντιο που γυριζόταν η ερωτική ταινία στο Μπαλί και κατέσχεσαν 19 ρούχα με την ετικέτα «School Bonnie Blue», ένα κουτί προφυλακτικών, λιπαντικό, εννέα ροζ κολιέ, κάρτες μνήμης, δύο φύλλα χαπιών Viagra – μερικά από τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί – καθώς και ένα φορτηγό.

Η Βρετανίδα που ήταν αστέρι του OnlyFans μέχρι η πλατφόρμα να την αποβάλει, μαζί με μια ομάδα 17 ανδρών τουριστών (ηλικίας μεταξύ 19 και 40 ετών από την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο) τέθηκαν υπό αστυνομική κράτηση το απόγευμα της Πέμπτης (04-12-2025), μετά από έφοδο της αστυνομίας στο επίμαχο στούντιο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπαντούνγκ, Arif Batubara, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι προχώρησαν στις συλλήψεις μετά από καταγγελία ενός πολίτη. Ο πολίτης είχε ειδοποιήσει τις αρχές για «υποψία πορνογραφίας ή δημιουργίας άσεμνου βιντεοσκοπημένου υλικού».

Η πορνογραφία είναι απαγορευμένη στην Ινδονησία και όσοι κρίνονται ένοχοι για παραβίαση του νόμου αντιμετωπίζουν αυστηρές ποινές, συμπεριλαμβανομένων προστίμων και φυλάκισης. Η σεξουαλική εργασία είναι επίσης «έγκλημα κατά της ηθικής», παρά το γεγονός ότι είναι ανεκτή και ρυθμίζεται σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Στα πλάνα που μεταδόθηκαν οι συλληφθέντες φαίνονται να βγαίνουν από το στούντιο, έχοντας καλύψει τα πρόσωπά τους. Τις δηλώσεις απέφυγε και η Bonnie Blue. Βρίσκεται πλέον σε συνεχή επικοινωνία με τους δικηγόρους της και προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση.

Την Παρασκευή (05-12-2025), 14 από τους άνδρες -οι οποίοι είναι όλοι Αυστραλοί- αφέθηκαν ελεύθεροι από την αστυνομική κράτηση χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες. «Τρεις Βρετανοί άνδρες και η Bonnie εξακολουθούν να βρίσκονται υπό έρευνα και ανακρίνονται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, παρότι δεν τους έχει ασκηθεί ακόμα δίωξη για κάποιο αδίκημα» ανέφερε πηγή της τοπικής αστυνομίας.

Bonnie Blue casually breaking the internet in Bali today pic.twitter.com/yeITaRLRo0 — Radio Bali (@Radio_Bali) December 3, 2025

Το Σάββατο (06-12-2025), η Bonnie Blue και τρία αρσενικά μέλη της ομάδας της παραδόθηκαν στο υπουργείο μετανάστευσης. «Τους παραδώσαμε στην Υπηρεσία Μετανάστευσης για περαιτέρω έρευνα σχετικά με την υποτιθέμενη παραβίαση του νόμου περί μετανάστευσης» ανέφερε η ίδια πηγή.

Υπενθυμίζεται πως η Bonnie Blue έγινε γνωστή όταν υποστήριξε πως συνευρέθηκε με 1.057 άνδρες σε 12 ώρες, κάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ.