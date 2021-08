Η μετάλλαξη Δέλτα του κορονοϊού προσβάλλει όλο και περισσότερα παιδιά στις ΗΠΑ. Γεγονός που προκαλεί μεγάλη ανησυχία σε γονείς και ειδικούς, ενώ τροφοδοτεί και την αντιπαράθεση για τη χρήση μάσκας στα σχολεία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Independent, ένας μπαμπάς στο Τέξας, ο οποίος προκειμένου να υποστηρίξει την υποχρεωτική χρήση μάσκας στα σχολεία ως μέτρο προστασίας για τον κορονοϊό, δεν δίστασε να… γδυθεί μπροστά στο σχολικό συμβούλιο. «Ακολουθούμε κανόνες για κάποιον συγκεκριμένο λόγο» είπε – μεταξύ άλλων – στα μέλη του σχολικού συμβουλίου.

Όπως εξήγησε ο James Akers ενώπιον του συμβουλίου «Στην δουλειά μου με αναγκάζουν να φοράω αυτό το πουκάμισο και αυτή την γραβάτα. Το μισώ». Και άρχισε να γδύνεται ενώ εξηγούσε ότι ως μέλη της κοινωνίας καθημερινά ακολουθούμε πολλούς κανόνες για την προστασία και την άνεση των συνανθρώπων μας.

«Είναι απλά ένα πρωτόκολλο, παιδιά. Ακολουθούμε κανόνες για κάποιον συγκεκριμένο λόγο», είπε στο συμβούλιο, ενώ του ζητήθηκε να ντυθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η πιο μολυσματική μετάλλαξη του κορονοϊού, η παραλλαγή Δέλτα, προκαλεί έξαρση των κρουσμάτων στο Τέξας και σε άλλες πολιτείες όπου τα επίπεδα του εμβολιασμού είναι χαμηλά. Θετικός στον κορονοϊό εντοπίστηκε πρόσφατα και ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Τέξας, ο οποίος ήταν σθεναρός πολέμιος της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας

