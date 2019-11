Μπανγκλαντές: Σοκαριστικό βίντεο από την στιγμή της σύγκρουσης τρένων! video

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι περίπου 60 τραυματίστηκαν όταν συγκρούστηκαν μετωπικά δύο επιβατικά τρένα στο ανατολικό τμήμα του Μπανγκλαντές, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το τραγικό περιστατικό, και οι εικόνες συγκλονίζουν, αφού βαγόνια σηκώθηκαν στον αέρα!

Περί τις 03:00 της Τρίτης (τοπική ώρα· 23:00 της Δευτέρας ώρα Ελλάδας) τρία βαγόνια εκτροχιάστηκαν στον σταθμό Μοντολμπάγκ στην πόλη Κάσμπα όταν συγκρούστηκαν συρμός Ιντερσίτι με προορισμό τη Ντάκα και δεύτερος συρμός καθ’ οδόν προς την Τσιταγκόνγκ.

At least 15 people were killed and over 50 others injured in a head-on collision between two trains in Brahmanbaria district in east-central Bangladesh on Tuesday pic.twitter.com/XVeJRY3wIU

