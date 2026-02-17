Κόσμος

Μπαράκ Ομπάμα για Τζέσε Τζάκσον: Έθεσε τις βάσεις για τη δική μου εκστρατεία στην προεδρία των ΗΠΑ

«Ο αιδεσιμώτατος Τζάκσον άνοιξε επίσης ευκαιρίες για τους Αφροαμερικανούς και ενέπνευσε τόσους πολλούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και εμάς τους ίδιους» γράφει ο Ομπάμα
Μπαράκ Ομπάμα
Φωτογραφία αρχείου / ΑΠΕ -ΜΠΕ

Ο Τζέσε Τζάκσον «μας έδειξε τον δρόμο», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, εκφράζοντας τη βαθύτατη λύπη του για τον θάνατο του Αφροαμερικανού πάστορα και ακτιβιστή για τα πολιτικά δικαιώματα.

Ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X έκανε ο Μπαράκ Ομπάμα με αφορμή την είδηση θανάτου του Τζέσε Τσάκσον, τον συνοδοιπόρο του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ που σημάδεψε την σύγχρονη πολιτική ιστορία των ΗΠΑ.

Ο Τζέσε Τζάκσον είχε διεκδικήσει δύο φορές το χρίσμα των Δημοκρατικών για να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ τη δεκαετία του 1980. Ο Ομπάμα έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός που κέρδισε τις εκλογές και αναδείχτηκε πρόεδρος, το 2008.

«Με τις δύο εκστρατείες του για την προεδρία έθεσε τις βάσεις για τη δική μου εκστρατεία για το υψηλότερο αξίωμα της χώρας. Ο αιδεσιμώτατος Τζάκσον άνοιξε επίσης ευκαιρίες για τους Αφροαμερικανούς και ενέπνευσε τόσους πολλούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και εμάς τους ίδιους» ανέφερε ο Ομπάμα στην ανακοίνωση που συνυπογράφει με τη σύζυγό του, Μισέλ.

Στην λεζάντα της ανάρτησης ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Η Μισέλ και εγώ λυπηθήκαμε βαθιά όταν ακούσαμε για τον θάνατο ενός πραγματικού γίγαντα, του Αιδεσιμότατου Τζέσε Τζάκσον. Θα είμαστε πάντα ευγνώμονες για την προσφορά του Τζέσε σε όλη του τη ζωή και τη φιλία που μοιράζονται οι οικογένειές μας. Σταθήκαμε στο πλευρό του. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια Τζάκσον και σε όλους στο Σικάγο και αλλού που τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν».

Ο αιδεσιμότατος Τζέσε Τζάκσον βρισκόταν στο Μέμφις όταν δολοφονήθηκε ο ηγέτης του αγώνα για τα ατομικά δικαιώματα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, το 1968. Βρισκόταν δακρυσμένος ανάμεσα στο πλήθος που γιόρταζε την εκλογή του Μπαράκ Ομπάμα στο 2008.

Βρισκόταν στο πλευρό της οικογένειας του Τζορτζ Φλόιντ το 2021, έπειτα από την ιστορική ετυμηγορία για την ενοχή του λευκού αστυνομικού Ντέρεκ Σόβιν στην δολοφονία του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζέσε Τζάκσον πέθανε σήμερα (17.02.2026) σε ηλικία 84 ετών, έδωσε φωνή στην κοινότητα των μαύρων στην αμερικανική πολιτική σκηνή μέσα από τις δύο προεκλογικές του καμπάνιες ως υποψήφιου για την προεδρία ανοίγοντας τον δρόμο για την εκλογή του πρώτου μαύρου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο εμβληματικός μαύρος πάστορας που γεννήθηκε στις ΗΠΑ, πέθανε «ειρηνικά» σήμερα το πρωί περιστοιχισμένος από τους δικούς του έπειτα από μακρά μάχη με την ασθένεια του Πάρκινσον, ανακοίνωσε στο Instagram η οικογένειά του.

Κόσμος
