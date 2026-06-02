Πώς ο Επστάιν γκρεμίζει το brand Μπιλ Γκέιτς: Από «άγιος της τεχνολογίας» και σύμβολο της αμερικανικής φιλανθρωπίας, σε βαρίδι

Για χρόνια, ο Μπιλ Γκέιτς επιχείρησε κάτι που ελάχιστοι δισεκατομμυριούχοι κατάφεραν με επιτυχία: να μεταμορφώσει την εικόνα του. Από τον σκληρό επιχειρηματία της Microsoft, εξελίχθηκε σε «άγιο των τεχνολογικών ελίτ» του πλανήτη. Τώρα η εικόνα του γκρεμίζεται λόγω των σχέσεων του με τον καταδικασμένο παιδόφιλο – που αυτοκτόνησε στο κελί του στη Νέα Υόρκη – Τζέφρι Επστάιν.

Ο δισεκατομμυριούχος φιλάνθρωπος είχε κάποτε ανακηρυχθεί ο πιο αξιοθαύματος άνθρωπος στον κόσμο. Ωστόσο, οι αποκαλύψεις για τους δεσμούς του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν γκρεμίζουν τη δημόσια εικόνα που με τόσο κόπο φιλοτέχνησε η ομάδα του.

Για χρόνια, σημειώνει η Wall Street Journal, οι υπάλληλοι του Μπιλ Γκέιτς φρόντιζαν την παραμικρή λεπτομέρεια της εμφάνισής του: Από τα πουλόβερ και τα γυαλιά που φορούσε μέχρι τις φωτογραφίες, τις συνεντεύξεις και τα ντοκιμαντέρ που τον παρουσίαζαν ως τον ήρεμο, προσιτό και σοφό δισεκατομμυριούχο που αφιέρωσε την περιουσία του στην ανθρωπότητα.

Αυτή η στρατηγική βοήθησε τον Γκέιτς να μεταμορφωθεί στα μάτια της κοινής γνώμης από «μονοπώλιο της Microsoft» σε έναν ευφυή, πράο παγκόσμιο ευεργέτη. Το Ίδρυμα Γκέιτς, με περιουσία σχεδόν 90 δισ. δολαρίων, έγινε συνώνυμο της παγκόσμιας μάχης κατά της φτώχειας, της ελονοσίας, της πολιομυελίτιδας και της παιδικής θνησιμότητας. Το 2019, ο Γκέιτς αναδείχθηκε από έρευνα της YouGov ως ο πιο αξιοθαύμαστος άνδρας στον κόσμο, ξεπερνώντας ακόμη και τον Πάπα Φραγκίσκο και τον Δαλάι Λάμα.

Σήμερα, αυτή η προσεκτικά χτισμένη εικόνα έχει κομματιαστεί, καθώς οι συνεχείς αποκαλύψεις για τη σχέση του Γκέιτς με τον Τζέφρι Επστάιν απειλούν να ανατρέψουν αυτή τη μεταμόρφωση, προκαλώντας τριγμούς ακόμη και μέσα στο ίδιο το ίδρυμά του.

Οι αποκαλύψεις που αλλάζουν το αφήγημα και η συγγνώμη από το προσωπικό του ιδρύματος Γκέιτς

Τα έγγραφα έδειξαν ότι ο Γκέιτς συναντήθηκε πολλές φορές με τον Επστάιν, παρά τις αντιρρήσεις της τότε συζύγου του Μελίντα Φρεντς Γκέιτς.

Παράλληλα, αποκάλυψαν ότι στενοί συνεργάτες του διατηρούσαν επαφές μαζί του για χρόνια, ενώ ο Επστάιν φέρεται να γνώριζε προσωπικές πληροφορίες για εξωσυζυγικές σχέσεις του συνιδρυτή της Microsoft.

Σε εσωτερική συνάντηση του Ιδρύματος τον Φεβρουάριο, ο Γκέιτς παραδέχθηκε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις με Ρωσίδες γυναίκες που αναφέρονταν σε ηλεκτρονική αλληλογραφία του Επστάιν. Διευκρίνισε ωστόσο ότι οι σχέσεις αυτές δεν συνδέονταν με θύματα του Επστάιν. «Δεν έκανα τίποτα παράνομο. Δεν είδα τίποτα παράνομο», φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με ηχογράφηση που επικαλείται η WSJ.