Πώς ο Επστάιν γκρεμίζει το brand Μπιλ Γκέιτς: Από «άγιος της τεχνολογίας» και σύμβολο της αμερικανικής φιλανθρωπίας, σε βαρίδι

Για χρόνια, ο Μπιλ Γκέιτς επιχείρησε κάτι που ελάχιστοι δισεκατομμυριούχοι κατάφεραν με επιτυχία: να μεταμορφώσει την εικόνα του. Από τον σκληρό επιχειρηματία της Microsoft, εξελίχθηκε σε «άγιο των τεχνολογικών ελίτ» του πλανήτη. Τώρα η εικόνα του γκρεμίζεται λόγω των σχέσεων του με τον καταδικασμένο παιδόφιλο – που αυτοκτόνησε στο κελί του στη Νέα Υόρκη – Τζέφρι Επστάιν

Ο δισεκατομμυριούχος φιλάνθρωπος είχε κάποτε ανακηρυχθεί ο πιο αξιοθαύματος άνθρωπος στον κόσμο. Ωστόσο, οι αποκαλύψεις για τους δεσμούς του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν γκρεμίζουν τη δημόσια εικόνα που με τόσο κόπο φιλοτέχνησε η ομάδα του.

Για χρόνια, σημειώνει η Wall Street Journal, οι υπάλληλοι του Μπιλ Γκέιτς φρόντιζαν την παραμικρή λεπτομέρεια της εμφάνισής του: Από τα πουλόβερ και τα γυαλιά που φορούσε μέχρι τις φωτογραφίες, τις συνεντεύξεις και τα ντοκιμαντέρ που τον παρουσίαζαν ως τον ήρεμο, προσιτό και σοφό δισεκατομμυριούχο που αφιέρωσε την περιουσία του στην ανθρωπότητα.

Αυτή η στρατηγική βοήθησε τον Γκέιτς να μεταμορφωθεί στα μάτια της κοινής γνώμης από «μονοπώλιο της Microsoft» σε έναν ευφυή, πράο παγκόσμιο ευεργέτη. Το Ίδρυμα Γκέιτς, με περιουσία σχεδόν 90 δισ. δολαρίων, έγινε συνώνυμο της παγκόσμιας μάχης κατά της φτώχειας, της ελονοσίας, της πολιομυελίτιδας και της παιδικής θνησιμότητας. Το 2019, ο Γκέιτς αναδείχθηκε από έρευνα της YouGov ως ο πιο αξιοθαύμαστος άνδρας στον κόσμο, ξεπερνώντας ακόμη και τον Πάπα Φραγκίσκο και τον Δαλάι Λάμα.

Σήμερα, αυτή η προσεκτικά χτισμένη εικόνα έχει κομματιαστεί, καθώς οι συνεχείς αποκαλύψεις για τη σχέση του Γκέιτς με τον Τζέφρι Επστάιν απειλούν να ανατρέψουν αυτή τη μεταμόρφωση, προκαλώντας τριγμούς ακόμη και μέσα στο ίδιο το ίδρυμά του.

Οι αποκαλύψεις που αλλάζουν το αφήγημα και η συγγνώμη από το προσωπικό του ιδρύματος Γκέιτς

Τα έγγραφα έδειξαν ότι ο Γκέιτς συναντήθηκε πολλές φορές με τον Επστάιν, παρά τις αντιρρήσεις της τότε συζύγου του Μελίντα Φρεντς Γκέιτς.

Παράλληλα, αποκάλυψαν ότι στενοί συνεργάτες του διατηρούσαν επαφές μαζί του για χρόνια, ενώ ο Επστάιν φέρεται να γνώριζε προσωπικές πληροφορίες για εξωσυζυγικές σχέσεις του συνιδρυτή της Microsoft.

Σε εσωτερική συνάντηση του Ιδρύματος τον Φεβρουάριο, ο Γκέιτς παραδέχθηκε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις με Ρωσίδες γυναίκες που αναφέρονταν σε ηλεκτρονική αλληλογραφία του Επστάιν. Διευκρίνισε ωστόσο ότι οι σχέσεις αυτές δεν συνδέονταν με θύματα του Επστάιν. «Δεν έκανα τίποτα παράνομο. Δεν είδα τίποτα παράνομο», φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με ηχογράφηση που επικαλείται η WSJ.

Διαμαρτυρία για τις σχέσεις Τζέφρι Επστάιν και Μπιλ Γκέιτς / Photo by: Fabian Sommer/picture-alliance/dpa/AP Images

Ωστόσο, αρκετοί εργαζόμενοι φέρονται να αντέδρασαν με δυσπιστία, καθώς κατά τη διάρκεια του διαζυγίου του είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες για πολύ περισσότερες εξωσυζυγικές σχέσεις.

Αναφερόμενος σε φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στα πρόσφατα δημοσιοποιημένα αρχεία της υπόθεσης Επστάιν και τον δείχνουν με γυναίκες των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί, ο Γκέιτς είπε ότι επρόκειτο για φωτογραφίες που του ζήτησε να τραβήξει ο Επστάιν μετά από συναντήσεις τους.

«Για να είμαι σαφής, δεν πέρασα ποτέ χρόνο με θύματα, με τις γυναίκες που βρίσκονταν γύρω του», τόνισε. Ο δισεκατομμυριούχος παραδέχθηκε ότι ξεκίνησε να συναντά τον Επστάιν το 2011, παρότι εκείνος είχε ήδη δηλώσει ένοχος από το 2008 για υπόθεση που αφορούσε ανήλικη. Όπως είπε, γνώριζε πως υπήρχε ένας περιορισμός μετακινήσεων διάρκειας 18 μηνών, αλλά δεν προχώρησε σε επαρκή έλεγχο του παρελθόντος του. Μάλιστα, συνέχισε τις επαφές ακόμη και μετά τις ανησυχίες που είχε εκφράσει η τότε σύζυγός του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, το 2013. «Με όσα γνωρίζω σήμερα, όλα αυτά είναι εκατό φορές χειρότερα», ανέφερε, προσθέτοντας πως η πρώην σύζυγός του ήταν εξαρχής επιφυλακτική.

Η κρίση δεν περιορίζεται πλέον στο επίπεδο των δημοσιευμάτων.

Εσωτερικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν τόσο από το Ίδρυμα Gates όσο και από την προσωπική εταιρεία Gates Ventures κατέγραψαν αύξηση άνω του 40% στις αρνητικές αναφορές για τον Γκέιτς και το ίδρυμά του μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Επστάιν.

Το κλίμα επηρεάζει πλέον και τις δημόσιες εμφανίσεις του. Ο Γκέιτς δεν συμμετείχε στο ετήσιο CEO Summit της Microsoft, ενώ απουσίασε και από τη γενική συνέλευση της Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ, μια διοργάνωση στην οποία έδινε το παρών επί σειρά ετών.

Ακόμη και στην Ινδία, όπου είχε προγραμματιστεί να εκφωνήσει κεντρική ομιλία σε διεθνή σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη, η παρουσία του Γκέιτς ακυρώθηκε έπειτα από ανησυχίες ότι η συζήτηση θα επικεντρωνόταν περισσότερο στις αποκαλύψεις για τον Επστάιν παρά στην τεχνολογία.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ, παγκόσμιοι ηγέτες, επιχειρηματίες και στελέχη μη κυβερνητικών οργανώσεων εμφανίζονται πλέον πιο επιφυλακτικοί απέναντί του.

Η αμηχανία μέσα στο Ίδρυμα

Ίσως η πιο σοβαρή συνέπεια να βρίσκεται στο εσωτερικό του ίδιου του οργανισμού που φέρει το όνομά του.

Στελέχη του Ιδρύματος φέρονται να εξέφρασαν ανοιχτά την ανησυχία τους για τη ζημιά που προκαλεί η υπόθεση στην αξιοπιστία του οργανισμού. Ο διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος, Μαρκ Σούζμαν, παραδέχθηκε σε εσωτερική συνάντηση ότι αισθάνεται «στιγματισμένος» από οποιαδήποτε σύνδεση του οργανισμού με τον Επστάιν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε εκείνη τη συνάντηση εργαζόμενοι εμφανίστηκαν ακόμη και να κλαίνε, καθώς προσπαθούσαν να διαχειριστούν ερωτήσεις συνεργατών και δωρητών για την υπόθεση.

«Ήταν τεράστιο λάθος να περάσω χρόνο μαζί του και να φέρω στελέχη του Ιδρύματος σε αυτές τις συναντήσεις. Ζητώ συγγνώμη από όσους επηρεάστηκαν από το λάθος μου», ανέφερε ο Μπικ Γκέιτς.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι οι δεσμοί του με τον Επσταίν, αλλά και τα emails που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας από αρχεία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, έχουν ρίξει «σκιά» στο Ίδρυμα Γκέιτς, πλήττοντας τη φήμη του.

«Είναι το ακριβώς αντίθετο από τις αξίες και τους στόχους του Ιδρύματος. Το έργο μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αξιοπιστία», είπε χαρακτηριστικά.

Το Ίδρυμα ανακοίνωσε ήδη εξωτερική έρευνα για τυχόν διασυνδέσεις με τον Επστάιν, ενώ ο ίδιος ο Γκέιτς αναμένεται να καταθέσει ενώπιον επιτροπής του αμερικανικού Κογκρέσου τον Ιούνιο.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Γκέιτς ίσως δεν είναι οι νομικές συνέπειες. Είναι ότι απειλείται το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η δεύτερη πράξη της δημόσιας ζωής του: η ηθική αξιοπιστία.

Ωστόσο, για πολλούς, η ζημιά στην εικόνα του μοιάζει πλέον δύσκολο να αντιστραφεί. Ο άνθρωπος που για δεκαετίες παρουσιαζόταν ως το πρότυπο του «καλού δισεκατομμυριούχου» βρίσκεται τώρα αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη κρίση αξιοπιστίας της δημόσιας ζωής του.

