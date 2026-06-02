Τραμπ: «Πιθανή η συμφωνία ΗΠΑ με Ιράν την επόμενη εβδομάδα – Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις»

Νέο χρονικό πλαίσιο για την υπογραφή του «μνημονίου κατανόησης» έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, τα ξημερώματα της Τρίτης 02.06.2026 (ώρα Ελλάδος) εκτίμησε πως το σχέδιο αναμένεται να υπογραφτεί από τις ΗΠΑ και το Ιράν «κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κάνοντας δηλώσεις σε δημοσιογράφο του ABC News, ανέφερε πως το σχέδιο για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ και να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να υπογραφτεί την επόμενη εβδομάδα. «Πρέπει να εξασφαλίσω μερικά σημεία ακόμη», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, διευκρινίζοντας πως γι’ αυτό δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο φως.

Δεν έχει υπάρξει δημόσια επιβεβαίωση από την πλευρά του Ιράν πως επίκειται συμφωνία άμεσα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανακοινώσει και στο παρελθόν φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα, που δεν επαληθεύτηκαν.

Οι δυο πλευρές διαπραγματεύονται συμφωνία-πλαίσιο που συμπεριλαμβάνει την παράταση του πυρός σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου. Ωστόσο, παρά την ανακωχή, τα μέρη έχουν εμπλακεί επανειλημμένα σε ανταλλαγές πυρών τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στην Ισλαμική Δημοκρατία και στον Λίβανο, και κλόνισε την παγκόσμια οικονομία, ανεβάζοντας τις τιμές του πετρελαίου, κυρίως διότι η ιρανική πλευρά έκλεισε de facto το στενό του Ορμούζ, θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας για το διεθνές εμπόριο υδρογονανθράκων.

Τραμπ: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν να παύσουν πυρ

Και ενώ η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για πλήγματα κατά του ισραηλινού στρατού, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ανάρτηση στο Truth Social, διαβεβαιώνοντας πως μίλησε τόσο με το Ισραήλ όσο και με τους εκπροσώπους της Χεζμπολάχ, συμφωνώντας πως θα σταματήσουν τις επιθέσεις.

«Είχα μια συνομιλία με τον Μπίμπι Νετανιάχου σήμερα, ζητώντας του να μην εμπλακεί σε μια μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό του Λιβάνου. Έστρεψε τα στρατεύματά του. Ευχαριστώ Μπίμπι! Είχα επίσης μια συνομιλία με εκπροσώπους των ηγετών της Χεζμπολάχ και συμφώνησαν να σταματήσουν να πυροβολούν το Ισραήλ και τους στρατιώτες του. Ομοίως, το Ισραήλ συμφώνησε να σταματήσει να πυροβολεί εναντίον τους. Ας δούμε πόσο θα διαρκέσει αυτό – Ας ελπίσουμε ότι θα είναι για πάντα!», έγραψε συγκεκριμένα.

Η Χεζμπολάχ βομβάρδισε άρμα μάχη του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Αν και η κατάσταση στο Ιράν έχει ηρεμήσει από τη στιγμή που μπήκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, στον Λίβανο οι επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζονται.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση εναντίον ισραηλινού άρματος μάχης τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς για άλλες χθες Δευτέρα το βράδυ, ενώ το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας αναφέρθηκε σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ, παρότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως τα αντιμαχόμενα μέρη στον Λίβανο θα τερμάτιζαν τις εχθροπραξίες τους.

Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι έγιναν ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στα χωριά Μαρουανίγια, Σιντίκιν, Γιατέρ και Μανσούρι, στον νότιο Λίβανο, καθώς και ότι ακούστηκε «πολύ ισχυρή έκρηξη» στην κοινότητα Ντεμπίν.

Ενώ σήμερα «στη 01:00 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), μαχητές της Ισλαμικής Αντίστασης στοχοποίησαν άρμα μάχης Μερκάβα (…) με απευθείας πλήγμα ρουκέτας» καταστρέφοντάς το, ανέφερε η Χεζμπολάχ μέσω Telegram, τονίζοντας πως επιχειρεί για να αποτρέψει «προέλαση ισραηλινών δυνάμεων» στη Χαντάθα, στον νότιο Λίβανο.

Σε ανακοινωθέν της, η Χεζμπολάχ ανέφερε πως μαχητές της στοχοποίησαν μετά τις 23:00 τρία άρματα Μερκάβα, καθώς και ισραηλινούς στρατιώτες με «ομοβροντίες ρουκετών και πυρά πυροβολικού» στη Χαντάθα. Ακόμη, ανέφερε πως μαχητές της στοχοποίησαν άρμα μάχης Μερκάβα στην Μπαγιάντα «με κατευθυνόμενο πύραυλο».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου διεμήνυσε πως ο στρατός του θα έπληττε νότιες συνοικίες στη Βηρυτό αν η Χεζμπολά ανοίξει πυρ εναντίον ισραηλινών δυνάμεων, εξωθώντας μέρος του πληθυσμού τους να φύγει από τη λιβανική πρωτεύουσα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πάντως πως δεν υπάρξει «μείζων επιδρομή στη Βηρυτό».