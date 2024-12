Μπασάρ αλ Άσαντ: Ferrari, Aston Martin, Rolls Royce βρήκαν οι Σύροι αντάρτες στο γκαράζ του εξαώροφου παλατιού

Οι δυνάμεις των ισλαμιστών ανταρτών που μπήκαν στο παλάτι του Μπασάρ αλ Άσαντ βρήκαν έναν τεράστιο στόλο ακριβών αυτοκινήτων. Ντάνες με αμέτρητα πιάτα και οικοσκευές, πετσέτες, λινά σεντόνια, πανάκριβες τσάντες γνωστών brands στα ιδιαίτερα δωμάτια του ανατραπέντα δικτάτορα της Συρίας.

Η ιδιωτική συλλογή αυτοκινήτων του Μπασάρ αλ Άσαντ έχει κερδίσει την προσοχή στα social media, καθώς οι αντάρτες που μπήκαν στην πρωτεύουσα της Συρίας, Δαμασκό, άνοιξαν τις πύλες του παλατιού του.

Mercedes, Porsche, Audi και Ferrari, Aston Martin και Rolls-Royce είναι μερικά από τα πανάκριβα supercars στο γκαράζ του Άσαντ.

Εκατοντάδες αυτοκίνητα από κάμπριο μέχρι σπορ αυτοκίνητα που φαίνονται σε ένα βίντεο, δείχνουν την έντονη αντίθεσης μεταξύ του πλούσιου τρόπου ζωής του και των δεινών οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν πολλοί Σύροι.

Δεκάδες Σύροι εισέβαλαν την Κυριακή (08.12.2024) στην κατοικία του Σύρου προέδρου, η οποία προηγουμένως είχε λεηλατηθεί μετά την έφοδο των ανταρτών στρατιωτών στην πόλη της Δαμασκού.

Άνδρες, γυναίκες και παιδιά περιφέρονταν στο εξαώροφο κτίριο, στο άλλοτε καλογυαλισμένο παλάτι του Μπασάρ αλ Άσαντ, στις σκάλες του οποίου υπήρχαν διασκορπισμένα έγγραφα.

Σε βίντεο που ανέβηκαν στα social media, φαίνονται δεκάδες άνθρωποι να κάνουν επιδρομή στα ντουλάπια με τα ακριβά αντικείμενα του προέδρου και της συζύγου του, Άσμα αλ Άσαντ.

Οι δυνάμεις των ισλαμιστών ανταρτών βρήκαν έναν τεράστιο στόλο ακριβών αυτοκινήτων, όπως Mercedes, Porches, Audi και Ferrari, Aston Martin και Rolls-Royce.

Assad’s „little“ car fleet. He was definitely a man of the people.



— (((Tendar))) (@Tendar) December 8, 2024

Σύμφωνα με δημοσιογράφο, μια αίθουσα δεξιώσεων του προεδρικού μεγάρου κάηκε ολοσχερώς.

Ένας πίνακας που εικόνιζε τον Άσαντ ήταν πεσμένος στο πάτωμα, στην είσοδο του ισογείου.

Παπλώματα και λινά σεντόνια είναι σκορπισμένα στο πάτωμα, ενώ ένα άτομο φαίνεται να κρατά ένα πορτοκαλί κουτί Louis Vuitton καθώς ανεβαίνει μια σκάλα και προσπερνά έναν άλλο πολίτη που μεταφέρει μια φουσκωμένη τσάντα γεμάτη αντικείμενα.

Μετά την κατάληψη της Δαμασκού από τους αντάρτες, πολλές δεκάδες άνθρωποι ανέτρεψαν και κατέστρεψαν αγάλματα του Μπασάρ αλ Άσαντ και του πατέρα του, Χαφέζ, στο Χαλέπι, τη Χάμα, την Ντεράα και αλλού.

We need a repeat of this scene from the Presidential palace in Damascus. To mark the end of Assad's rule and the beginning of a new era for a free Syria.

Άνθρωποι πόζαραν για selfies σε διαδρόμους, ενώ σε άλλα καρέ, αντάρτης κάθεται σε ένα γραφείο όπου οι χάρτες ήταν διάσπαρτοι στο τραπέζι και στο πάτωμα.

Οι μαχητές της αντιπολίτευσης έφτασαν χθες στα προάστια της πρωτεύουσας για πρώτη φορά από τότε που η περιοχή ανακαταλήφθηκε από τα κυβερνητικά στρατεύματα το 2018.

Ο Χαφέζ αλ Άσαντ κυβέρνησε τη Συρία από το 1971 μέχρι τον θάνατό του, το 2000, οπότε τον διαδέχτηκε ο Μπασάρ. Για πολλά χρόνια μετά τον θάνατο του Χαφέζ, τα αγάλματά του συμβόλιζαν τον έλεγχο της οικογένειας στη χώρα.

Syrians entered the Presidential Palace in Damascus on Sunday after the fall of Bashar Assad's government. Assad and other top officials vanished, their whereabouts unknown

— Bloomberg TV (@BloombergTV) December 8, 2024

Πορτρέτα του ήταν κρεμασμένα παντού, στα δημόσια κτίρια, τα γραφεία και τα σχολεία, συχνά δίπλα σε αυτά του γιου του. Έπειτα από πέντε δεκαετίες στην εξουσία, οι περισσότεροι Σύροι δεν θυμούνταν πια την εποχή που δεν κυβερνούσαν τη χώρα οι Άσαντ.

Στην πλατεία Ομεϋάδων της Δαμασκού, κάποιοι γιόρταζαν την «απελευθέρωση» με πυροβολισμούς στον αέρα, ενώ ακούγονταν κραυγές «Αλλάχ Ακμπαρ» (Ο Θεός είναι μεγάλος).

«Περιμέναμε αυτήν την ημέρα εδώ και πολύ καιρό», είπε ο Άμερ Μπάτα, που μίλησε τηλεφωνικά στο AFP. «Δεν το πιστεύω ότι το ζω αυτό», πρόσθεσε, ξεσπώντας σε λυγμούς: «Ξεκινάει μια νέα ιστορία για τη Συρία».

Στην ανακοίνωσή τους, από τη δημόσια τηλεόραση, οι αντάρτες έκαναν λόγο για την πτώση του «τυράννου» Άσαντ και ανέφεραν ότι απελευθέρωσαν όλους τους φυλακισμένους που «κρατούνταν άδικα».

«Η Συρία είναι δική μας, δεν ανήκει στην οικογένεια Άσαντ» φώναζαν ρυθμικά ένοπλοι άνδρες που κυκλοφορούσαν στους δρόμους της Δαμασκού, πυροβολώντας στον αέρα.

Στρατιώτες του συριακού στρατού ξεφορτώνονταν βιαστικά τις στολές τους και έφευγαν από την έδρα του γενικού επιτελείου, στην πλατεία Ομεϋάδων.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, ο Άσαντ έφυγε από τη Συρία μέσω του διεθνούς αεροδρομίου της Δαμασκού και στη συνέχεια τον ακολούθησαν υψηλόβαθμα στελέχη του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας.