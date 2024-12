Μπασέλ αλ Άσαντ, ο διάδοχος της «δυναστείας» Άσαντ που σκοτώθηκε κι άλλαξε την ιστορία της Συρίας

Τον αποκαλούσαν «Χρυσό Ιππότη» λόγω των μεταλλίων του στην ιππασία, ήταν ταγματάρχης ιππικού του στρατού της Συρίας και ο διάδοχος του πατέρα του Χαφέζ Άσαντ όταν πέθανε το 2000, πριν τον Μπασάρ Αλ Άσαντ. Όμως ένα τροχαίο δυστύχημα άλλαξε για πάντα τα σχέδια των Άσαντ.

Το τέλος μία εποχής σηματοδοτεί η δραματική φυγή του προέδρου Μπασάρ Αλ Άσαντ από τη Συρία, μετά την προέλαση των αντικυβερνητικών τζιχαντιστών ενόπλων δυνάμεων της αντιπολίτευσης που σε λίγα μόλις 24ωρα οδήγησε στην κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ.

Ο ανατραπείς πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ και η οικογένειά του έφτασαν στη Μόσχα αφού τους χορηγήθηκε άσυλο στη Ρωσία. Ο «τελευταίος» δικτάτορας της Μέσης Ανατολής, που έπεσε, δεκατρία χρόνια μετά την Αραβική Άνοιξη είχε ορκιστεί να «συντρίψει» την επίθεση, αλλά το χρονικό της καταδεικνύει πόσο ραγδαία κατέρρευσε το καθεστώς του και πόσο εύθραυστη ήταν η ισχύς του.

Κι όμως ο Μπασάρ αλ Άσαντ δεν προοριζόταν να κυβερνήσει τη Συρία το 2000, αλλά ο αδερφός του Μπασέλ, το άγαλμα του οποίου γκρεμίστηκε στο Χαλέπι από ένοπλους τζιχαντιστές το Σάββατο (30.11.2024). Τα έφερε όμως έτσι η ζωή και ο Μπασάρ έγινε πρόεδρος της Συρίας.

Ο πατέρας του είχε προετοιμάσει τον μεγαλύτερο αδερφό του Μπασάρ, τον Μπασέλ (Bassel al-Assad) ως διάδοχό του. Τα όνειρα της οικογένειας Άσαντ κατέρρευσαν τα ξημερώματα μιας ομιχλώδους ημέρας του 1994 στον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στον Διεθνή Αερολιμένα της Δαμασκού.

Έχοντας αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα με το πολυτελές αυτοκίνητό του, ο Μπασέλ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Το τραγικό συμβάν άλλαξε τα σχέδια της «δυναστείας» Άσαντ, αλλάζοντας ριζικά τη ζωή του δεύτερου γιου της οικογένειας, του Μπασάρ Αλ Άσαντ.

Μετά από αυτό το τραγικό για την οικογένεια συμβάν, ο Μπασάρ, 34 ετών τότε, επέστρεψε στο σπίτι του από το Λονδίνο όπου έκανε την πρακτική του ως οφθαλμίατρος, στρατεύτηκε ως έπρεπε και έγινε συνταγματάρχης για να εδραιώσει τα διαπιστευτήριά του, ώστε να μπορέσει μια μέρα να κυβερνήσει.

Ωστόσο, για να μπορέσει να αναλάβει την εξουσία έπρεπε να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 40 ετών. Όταν, όμως, ο Χαφέζ Άσαντ πέθανε το 2000, το κοινοβούλιο μείωσε το όριο ηλικίας από τα 40 σε 34 έτη. Η ανάδειξη του Μπασάρ επισφραγίστηκε από ένα πανεθνικό δημοψήφισμα, στο οποίο ήταν ο μόνος υποψήφιος. Όμως ο Μπασάρ δεν κατάφερε ποτέ να εμπνεύσει την πίστη που ενέπνεε ο Χαφέζ.

Ο Μπασέλ αλ-Άσαντ γεννήθηκε στις 23 Μαρτίου 1962. Εκπαιδεύτηκε ως πολιτικός μηχανικός με διδακτορικό στις στρατιωτικές επιστήμες.

«Βλέπαμε τον πατέρα στο σπίτι, αλλά ήταν τόσο απασχολημένος που μπορούσαν να περάσουν τρεις ημέρες χωρίς να ανταλλάξουμε μια λέξη μαζί του. Ποτέ δεν παίρναμε πρωινό ή δείπνο μαζί, και δεν θυμάμαι ποτέ να γευματίσαμε μαζί ως οικογένεια, ή ίσως το κάναμε μόνο μία ή δύο φορές όταν επρόκειτο για κρατικές υποθέσεις. Ως οικογένεια, συνηθίζαμε να περνάμε μια ή δύο ημέρες στη Λαττάκεια το καλοκαίρι, αλλά και τότε δούλευε στο γραφείο και δεν τον βλέπαμε συχνά» είχε πει ο ίδιος.

Εκπαιδευμένος αλεξιπτωτιστής, κατατάχθηκε στις Ειδικές Δυνάμεις και αργότερα στα τεθωρακισμένα μετά από εκπαίδευση στις σοβιετικές στρατιωτικές ακαδημίες.

Ανέβηκε γρήγορα στην ιεραρχία, έγινε ταγματάρχης και στη συνέχεια διοικητής ταξιαρχίας στη Δημοκρατική Φρουρά.

Turkey backed rebels topple the statue of Bassel al-Assad, the deceased brother of pro- Iran President of Syria Bashar al Assad in the city of Aleppo. #BREAKING #Syria #Iran #Turkiye pic.twitter.com/V6U7KhJbTs