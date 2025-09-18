Μπαχτσελί: «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα αποδυναμωθεί το Ισλάμ – Θα χάσει η Άγκυρα, θα καεί η Κωνσταντινούπολη»

Ο ηγέτης του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ), Ντεβλέτ Μπαχτσελί, προειδοποίησε για τους κινδύνους που ενδέχεται να απειλήσουν την Τουρκία σε περίπτωση πτώσης της Ιερουσαλήμ, κάνοντας λόγο για σοβαρούς γεωπολιτικούς κινδύνους και ζητώντας εθνική ενότητα και στρατηγική συμμαχία.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Μπαχτσελί, αρχηγός του MHP και κυβερνητικός εταίρος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τόνισε ότι αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα αποδυναμωθεί το Ισλάμ και η ιστορία θα καταγράψει ένα μεγάλο πλήγμα.

Προειδοποίησε ότι αν η Ιερουσαλήμ πέσει, θα χάσει η Άγκυρα και η Κωνσταντινούπολη θα καεί, ενώ κάλεσε όλους να δράσουν, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία αυτής της περιοχής και των εθνικών συμφερόντων.

«Είχαμε αναγκαστεί να εγκαταλείψουμε την Ιερουσαλήμ πριν από εκατό χρόνια. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα την εγκαταλείψουμε στη μοίρα της, δεν πρέπει να το κάνουμε. Καμία νίκη δεν κερδίζεται χωρίς κόπο. Κανένα επίτευγμα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς προσπάθεια. Θα παλέψουμε, θα αντέξουμε τις δυσκολίες, θα πολεμήσουμε τους τυράννους και δεν θα υποχωρήσουμε ούτε ένα βήμα από τον δίκαιο αγώνα μας,» ανέφερε ο αρχηγός του MHP.

Ο ηγέτης του κυριότερου πολιτικού φορέα των Γκρίζων Λύκων επεσήμανε την ανάγκη στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ Τουρκίας, Ρωσίας και Κίνας, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια τριμερής συνεργασία θα μπορούσε να αποτελέσει απάντηση στην «αμερικανοϊσραηλινή συμμαχία του κακού».

«Η συμμαχία Τουρκίας, Ρωσίας και Κίνας αποτελεί την ελπίδα για μια σταθερότερη και δυναμικότερη παγκόσμια τάξη», ανέφερε.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Τουρκία μπορεί να εδραιώσει τον ρόλο της στον νέο αιώνα μέσα από την εθνική ενότητα και την αδελφοσύνη, με στόχο μια «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία». «Καμία δύναμη και νοοτροπία δεν θα μπορέσει να εμποδίσει την προδιαγεγραμμένη πορεία της χώρας μας», κατέληξε.