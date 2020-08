Στο σκοτάδι το Μανχάταν της Νέας Υόρκης μετά το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας “Ησαΐας” που σάρωσε τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ.

Δεκάδες χιλιάδες σπίτια του Μανχάταν έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Οι Αρχές διερευνούν την αιτία πίσω από το μπλακ άουτ, ενώ εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας “Ησαΐας”, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε πάνω ένα εκατομμύριο νοικοκυριά.

“New Yorkers capture” …. this is a camera ACROSS THE HUDSON in Edgewater/West New York, NJ … but okay.



