Ένα ελληνικό δεξαμενόπλοιο δέχθηκε μπλόκο σε λιμάνι της νότιας Αγγλίας από διαδηλωτές της Greenpeace επειδή μετέφερε φορτίο με ρωσικά καύσιμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης, η αστυνομία επενέβη και πραγματοποίησε συλλήψεις.

Πιο συγκεκριμένα, η Greenpeace ανακοίνωσε πως 12 ακτιβιστές κατέλαβαν μια αποβάθρα χθες Κυριακή (15.5.2022) το βράδυ στο Έσεξ, στο Navigator Terminal του Τάμεση, όπου το δεξαμενόπλοιο πετρελαϊκών προϊόντων Andromeda, το οποίο φέρει ελληνική σημαία, επρόκειτο να ξεφορτώσει το φορτίο του.

«Οι υπουργοί ανέβαλαν την απαγόρευση των ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων για το τέλος του χρόνου παρά το γεγονός ότι υπάρχει ισχυρή υποστήριξη από την κοινή γνώμη για μια τέτοια κίνηση», δήλωσε η Τζόρτζια Γουίτακερ της Greenpeace UK.

Από τη μεριά της, η αστυνομία του Έσεξ επιβεβαίωσε σήμερα πως αστυνομικοί κλήθηκαν αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ στο Navigators Terminal και εξέδωσε σε ανακοίνωση ότι «μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα ως ύποπτα για παράνομη είσοδο και εργαζόμαστε με τους εταίρους μας για την ασφάλεια αριθμού άλλων».

«Η αστυνόμευση δεν είναι κατά της διαμαρτυρίας, όμως πρέπει να επεμβαίνουμε όταν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή ή όταν υπάρχουν υποψίες για παραβίαση της νομοθεσίας», πρόσθεσε στην ανακοίνωση χωρίς άλλα σχόλια.

