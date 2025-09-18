Μπλόκο στο λιμάνι της Ραβένα: Εργαζόμενοι απέτρεψαν την αποστολή όπλων στο Ισραήλ

Οι εργαζόμενοι στο λιμάνι της Ραβένα, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, προχώρησαν σε μια πρωτόγνωρη ενέργεια, εμποδίζοντας τη φόρτωση δύο κοντέινερ με πυρομαχικά που είχαν προορισμό το Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ιταλικού Τύπου, τα δύο κοντέινερ με πυρομαχικά προέρχονταν από την Τσεχία και την Ουγγαρία και επρόκειτο να μεταφερθούν μέσω Ραβένα στη Χάιφα με πλοίο της εταιρείας Zim.

Οι λιμενεργάτες αρνήθηκαν να πραγματοποιήσουν τη φόρτωση, ενώ ο δήμαρχος της Ραβένα, Αλεσάντρο Μπαρατόνι, ανακοίνωσε ότι τα κοντέινερ απομακρύνθηκαν από το λιμάνι, ευχαριστώντας όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό.

Ο ίδιος δήλωσε ότι «πληροφορήθηκε ότι τα φορτηγά που μετέφεραν τα κοντέινερ απομακρύνθηκαν από το λιμάνι» και τόνισε την επιτυχία της δράσης τους.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο δήμαρχος εξέφρασε την υποστήριξη των εργαζομένων και της τοπικής κοινότητας σε μια τέτοια πρωτοβουλία, η οποία φαίνεται πως αποσκοπούσε στην αποτροπή πιθανής μεταφοράς όπλων.

Από την πλευρά του, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, διαβεβαίωσε ότι η χώρα του «δεν στέλνει ιταλικά όπλα στο Ισραήλ», καθώς εξέφρασε λύπη για τυχόν εμπλοκή της Ιταλίας σε τέτοιες μεταφορές.

«Δεν γνωρίζω τίποτα σχετικά με τα όσα συνέβησαν στη Ραβένα διότι δεν πρόκειται για ιταλικά όπλα και πολεμοφόδια. Λυπάμαι, δεν στείλαμε ιταλικά όπλα στο Ισραήλ,», τόνισε ο Ιταλός ΥΠΕΞ απαντώντας σε ερώτηση της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια παρέμβασής του στην Γερουσία της Ρώμης.