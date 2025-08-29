«Μπλόκο» της Ουάσινγκτον σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους – Αρνείται τη χορήγηση βίζας ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Ένα βήμα πιο κοντά στο Ισραήλ φαίνεται να έρχονται οι ΗΠΑ, με την άρνηση να παραχωρήσουν βίζα σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους που πρόκειται να παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα Παρασκευή 29.08.2025 την άρνηση στη χορήγηση θεώρησης εισόδου στο έδαφός τους σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής που θα βρίσκονταν στην Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Στην 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 23 Σεπτεμβρίου η Γαλλία αναμένεται να ταχθεί υπέρ της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους, κάτι που έχουν κάνει επίσημα και άλλες χώρες.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακαλεί και αρνείται τη χορήγηση θεώρησης εισόδου για τα μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) και της Παλαιστινιακής Αρχής ενόψει της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με ανακοίνωσή του.

Το έκτακτο αυτό μέτρο φέρνει ακόμη πιο κοντά την κυβέρνηση Τραμπ με την ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους και προσπαθεί εξισώσει την Παλαιστινιακή Αρχή, που έχει την έδρα της στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης, με τη Χαμάς στη Γάζα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «η κυβέρνηση Τραμπ ήταν σαφής: είναι προς το συμφέρον της εθνικής μας ασφάλειας να θεωρήσουμε την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και την Παλαιστινιακή Αρχή υπόλογες για τη μη τήρηση των δεσμεύσεών τους και το διακύβευμα των προοπτικών ειρήνης».

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τους Παλαιστίνιους ότι χρησιμοποιούν τη δικαιοσύνη για αθέμιτους σκοπούς, προσφεύγοντας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και στο Διεθνές Δικαστήριο για την επίλυση των διαφορών τους με το Ισραήλ.

Η Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να βάλει τέλος στις «προσπάθειες να παρακαμφθούν οι διαπραγματεύσεις μέσω διεθνών δικαστικών πολέμων» και «στις προσπάθειες να υπάρξει μονομερής αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους» προσθέτει η ανακοίνωση.

Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να αρνούνται την βίζα σε αξιωματούχους που μεταβαίνουν στον ΟΗΕ, του οποίου η έδρα είναι στη Νέα Υόρκη, με βάση μία συμφωνία την οποία το υπουργείο Εξωτερικών διαβεβαιώνει ότι τηρεί και για την παλαιστινιακή αποστολή στον ΟΗΕ.