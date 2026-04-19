«Μπλόκο» του Ιράν σε δύο τάνκερ που προσπάθησαν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν γύρισαν πίσω δύο τάνκερ που επιχείρησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ σήμερα (19.04.2026), αφού εξέδωσαν προειδοποιήσεις, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επισημαίνοντας πως αυτό είναι αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου αμερικανικού θαλάσσιου αποκλεισμού στο Ιράν.

Δύο δεξαμενόπλοια, που ταξίδευαν υπό σημαία Μποτσουάνα και Ανγκόλα αντίστοιχα, υποχρεώθηκαν να αλλάξουν πορεία, έπειτα από αυτό που αναφέρθηκε στην ανακοίνωση του Ιράν ως «μη εξουσιοδοτημένος διάπλους» από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό στα Στενά του Ορμούζ.

Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει υπό παράλυση και σήμερα Κυριακή (19.04.2026), αφού το Ιράν ανέκτησε τον έλεγχο επί του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος, κόμβου-κλειδί για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, ημέρες προτού μια εύθραυστη εκεχειρία με τις ΗΠΑ αναμένεται να λήξει.

Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν δήλωσε πως οι πρόσφατες συνομιλίες με τις ΗΠΑ έχουν καταγράψει πρόοδο, την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «πολύ καλές συζητήσεις» με την Τεχεράνη.

Ωστόσο, καμία πλευρά δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες για το θέμα και ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχάμαντ Μπακέρ Γαλιμπάφ ανέφερε πως οι δύο πλευρές παραμένουν σε απόσταση στα θέματα των πυρηνικών και των Στενών του Ορμούζ, τα δύο βασικότερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις.

Χθες (18.04.2026), το Ιράν, το οποίο είχε νωρίτερα ανακοινώσει πως θα επέτρεπε τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών, άλλαξε στάση, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον πως παραβίασε μια συμφωνία εκεχειρίας διατηρώντας τον αποκλεισμό της στα ιρανικά λιμάνια.

Στο μεταξύ, αβεβαιότητα επικρατεί γύρω από τις προσπάθειες, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, για το τέλος του πολέμου, ο οποίος έχει προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων από τότε που ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου με ένα κύμα αμερικανικό-ισραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν και εξαπλώθηκε στον Λίβανο.