Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στον τοίχο του σπιτιού του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, και γίνονται έρευνες για το αν επρόκειτο για επίθεση ή αν ήταν απλώς ένα τροχαίο ατύχημα.

Το αυτοκίνητο «καρφώθηκε» στον μπροστινό τοίχο του σπιτιού του Μπόρις Τζόνσον και κατέστρεψε ένα φράχτη και ένα δέντρο τα ξημερώματα της Δευτέρας (9.5.2022) με την αστυνομία να καλείται στο σημείο στις 1:19 π.μ. (τοπική ώρα).

Όπως δήλωσε στους Times ένας γείτονας, το σπίτι έχει γίνει στόχος διαδηλωτών τις τελευταίες εβδομάδες ενώ πολλά αυτοκίνητα είχαν σταματήσει έξω από αυτό, παίζοντας δυνατά ρωσική μουσική με κατεβασμένα παράθυρα, ως μορφή διαμαρτυρίας.

Police were called to the south London property at 1.19am after the Vauxhall Astra crashed into the front wall, damaging a hedge and a tree https://t.co/Wux631tTve