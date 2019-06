Μπόρις Τζόνσον: Εγκαινίασε… πόρτα – πόρτα την εκστρατεία του για την ηγεσία! video

Ο Μπόρις Τζόνσον, το φαβορί για να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, υποσχέθηκε σήμερα να οδηγήσει τη χώρα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Οκτωβρίου με ή χωρίς συμφωνία εξόδου, εγκαινιάζοντας την εκστρατεία του για τη διακυβέρνηση της χώρας μέσω βίντεο.

Η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι αναμένεται να παραιτηθεί την Παρασκευή έχοντας αποτύχει να φέρει εγκαίρως εις πέρας το Brexit, αφήνοντας πίσω της ένα διχασμένο έθνος και ένα κοινοβούλιο χωρίς συναίνεση για τον ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσει η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Ο Τζόνσον, πρώην υπουργός Εξωτερικών που παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος για τους χειρισμούς της Μέι για το Brexit, είναι το φαβορί, σύμφωνα με τις εταιρίες στοιχημάτων, για να κερδίσει τη μάχη στην οποία συμμετέχουν πολλοί μνηστήρες και να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας στην πιο στρατηγική συγκυρία εδώ και δεκαετίες.

«Εάν αναλάβω εγώ, θα βγούμε, με ή χωρίς συμφωνία, στις 31 Οκτωβρίου», δηλώνει ο Τζόνσον σε ψηφοφόρο σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter.

Please check out my campaign launch video. Time to deliver Brexit and unite our fantastic country. I hope you will support me > @BackBoris #BackBoris pic.twitter.com/iRZ8b0flRK

— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 3, 2019