Οι φήμες… είχαν φουντώσει ήδη από το βράδυ του Σαββάτου, 29.05.2021, για μυστικό γάμο του Βρετανού πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον, με την μνηστή του Κάρι Σίμοντς.

Πλέον, οι φήμες επιβεβαιώθηκαν καθώς σήμερα το πρωθυπουργικό γραφείο επιβεβαίωσε τα σχετικά δημοσιεύματα για την μυστική τελετή στον καθεδρικό ναό του Γουεστμίνστερ.

«Ο πρωθυπουργός και η κα Σιμοντς παντρεύτηκαν χθες το απόγευμα σε μια μικρή τελετή στον καθεδρικό ναό του Γουεστμίνστερ», ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Τζόνσον.

