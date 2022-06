Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, προειδοποίησε σήμερα Σάββατο (18.6.2022) την Ουκρανία για τον «κίνδυνο κούρασης» καθώς ο πόλεμος δεν λέει να τελειώσει και τόνισε ότι είναι σημαντικό η χώρα του να συνεχίσει να δείχνει πως υποστηρίζει την Ουκρανία για καιρό.

«Οι Ρώσοι προχωράνε σιγά σιγά και είναι ζωτικής σημασίας για εμάς να δείξουμε αυτό που ξέρουμε πως είναι αλήθεια το οποίο είναι πως η Ουκρανία μπορεί να νικήσει και θα νικήσει», δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του στη Βρετανία έπειτα από μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο χθες, τη δεύτερη κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Μερικά μέλη του Συντηρητικού Κόμματός του άσκησαν κριτική γιατί έκανε αυτό το ταξίδι αντί να συμμετάσχει σε ένα συνέδριο στη βόρεια Αγγλία.

«Όταν εδραιώνεται η κούραση για την Ουκρανία, είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε πως είμαστε μαζί τους για καιρό και τους δίνουμε το στρατηγικό σθένος που χρειάζονται», είπε ο Τζόνσον.

Mr President, Volodymyr,



It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY