Δεύτερη επίσκεψη – έκπληξη έκανε στο Κίεβο ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, για να συναντήσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ακυρώνοντας μερικές από τις υποχρεώσεις του εντός συνόρων.

Ο Μπόρις Τζόνσον έκανε και τη σχετική ανάρτηση στο Twitter, με μια φωτογραφία του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γράφοντας: «Κύριε πρόεδρε, Βολοντίμιρ, είναι καλό που βρίσκομαι ξανά στο Κίεβο».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ακύρωσε την τελευταία στιγμή μια προγραμματισμένη επίσκεψη σε μια σύνοδο κορυφής στο Ντόνκαστερ, όπου επρόκειτο να πραγματοποιήσει ομιλία σε συντηρητικούς βουλευτές και τοπικούς συμβούλους από τη βόρεια Αγγλία.

Είναι το δεύτερο ταξίδι του Τζόνσον στην Ουκρανία από την αρχή του πολέμου. Το ταξίδι του έρχεται μετά την επίσκεψη των κορυφαίων ηγετών της ΕΕ, Εμανουέλ Μακρόν, Όλαφ Σολτς και Μάριο Ντράγκι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Mr President, Volodymyr, It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY

Από τη μεριά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Telegram, χαιρετίζοντας τη στήριξη της Βρετανίας στη χώρα του.

«Αποδεικνύεται μέσα στις πολλές μέρες αυτού του πολέμου ότι η υποστήριξη της Μεγάλης Βρετανίας στην Ουκρανία είναι σταθερή και αποφασιστική. Χαίρομαι που βλέπω ξανά τον μεγάλο φίλο της χώρας μας, Μπόρις Τζόνσον, στο Κίεβο».

Ο ίδιος, πρόσθεσε ότι «αυτή είναι η δεύτερη επίσκεψη του Μπόρις Τζόνσον στο Κίεβο από την αρχή της ευρείας κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στη γη μας. Έχουμε κοινή άποψη για το κίνημα προς τη νίκη της Ουκρανίας. Είμαι ευγνώμων για την ισχυρή υποστήριξη!».

Σύμφωνα με το Reuters, ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι είπε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν, μεταξύ άλλων, την προμήθεια βαρέων όπλων, συστημάτων αεράμυνας αλλά και την περαιτέρω οικονομική υποστήριξη για την Ουκρανία.

Ο Μπόρις Τζόνσον προσφέρθηκε να ξεκινήσει μια μεγάλη επιχείρηση εκπαίδευσης για τις ουκρανικές δυνάμεις, με δυνατότητα εκπαίδευσης έως και 10.000 στρατιωτών κάθε 120 ημέρες, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ο Τζόνσον, ο οποίος έφτασε στο Κίεβο για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως «η επίσκεψή μου σήμερα, στα βάθη αυτού του πολέμου, είναι να στείλω ένα σαφές και απλό μήνυμα στον ουκρανικό λαό: η Βρετανία είναι μαζί σας και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τελικά να επικρατήσετε.

Today, together with @ZelenskyyUa, the Office and Government team, we met with our good friend and ally, @BorisJohnson.



With Boris, we discussed the much needed heavy weapons and air defense systems supplies, economic support for 🇺🇦, increasing sanctions pressure on RF. pic.twitter.com/MggAl33c1f