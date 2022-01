Η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον θα διακόψει τη χρηματοδότηση του BBC, αποκαλύπτει η «Mail on Sunday». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, επιβάλλεται διετές «πάγωμα» στο τέλος αδείας που καταβάλλουν οι πολίτες για να παρακολουθούν το δίκτυο.

Όπως αναφέρει η «Mail on Sunday», το μέλλον του BBC είναι ένα μόνιμο θέμα πολιτικού διαλόγου με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον πιο πρόσφατα να προτείνει την επανεξέταση της χρηματοδότησής του.

Με δεδομένο ότι το ποσοστό πληθωρισμού αναμένεται τον Απρίλιο να φθάσει σε ιστορικό 30ετίας τουλάχιστον 6%, το «πάγωμα» του τέλους αδείας που σήμερα ανέρχεται σε 190 ευρώ, θα είναι μια ανακούφιση για τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν ραγδαία αυξανόμενο κόστος διαβίωσης.

Δείτε σχετικό tweet:

“The decision, confirmed by government sources, was briefed to the media as part of a range of measures designed to shore up public support for Boris Johnson”



So the end of the BBC as we know it….because the PM needs to divert our attention. https://t.co/jBSsSpoITG