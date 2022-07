«Όχι, όχι, όχι», ήταν η απάντηση του Μπόρις Τζόνσον στην ερώτηση αν θα υποβάλλει την παραίτησή του, μετά το κύμα αποχωρήσεων των στελεχών της κυβέρνησής του.

Ερωτηθείς κατά την άφιξή του για μια προγραμματισμένη εμφάνιση ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής αν θα υποβάλλει την παραιτήσή του, ο Μπόρις Τζόνσον απάντησε τρεις φορές «όχι», παρά το γεγονός ότι έχουν αποχωρήσει 31 στελέχη της κυβέρνησής του σε λιγότερες από 24 ώρες.

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα…

Η Ρέιτσελ Μακλίν είναι το 31ο μέλος της κυβέρνησης που παραιτείται από τη θέση της ως υπουργός διασφάλισης, λέγοντας ότι «οι αξίες, οι αρχές, η ακεραιότητα και η ευπρέπεια έχουν μεγαλύτερη σημασία από οτιδήποτε άλλο».

With deep regret I am resigning as Minister for Safeguarding. It remains the greatest honour of my life to represent Redditch in Parliament and I will continue to support the policies which I was re-elected to deliver from the backbenches. pic.twitter.com/rSaWHEBdBf July 6, 2022

Ο 30ος που παραιτήθηκε από την κυβέρνηση είναι ο Μαρκ Λόγκαν, κοινοβουλευτικός ιδιωτικός γραμματέας του Γραφείου της Βόρειας Ιρλανδίας και ο Κρεγκ Γουίλιαμς είναι το 29ο στέλεχος που υπέβαλε την παραίτησή του στον πρωθυπουργό και την κοινοποίησε και στο Twitter. Ήταν ο κοινοβουλευτικός ιδιωτικός γραμματέας του πρώην υπουργού Οικονομικών, Ρίσι Σουνάκ, ο οποίος παραιτήθηκε χθες (5.7.2022).

My letter of resignation as PPS to the Chancellor ⬇️ pic.twitter.com/smB1wQqsEO — Craig Williams (@craig4monty) July 6, 2022

«Δεν ξανάγινε» – Κοινή επιστολή παραίτησης βουλευτών και η… μισή παραίτηση βουλευτή

Η… χιονοστιβάδα παραιτήσεων των Συντηρητικών από την κυβέρνηση ώστε να πιέσουν τον Μπόρις Τζόνσον να αποχωρήσει από τον πρωθυπουργικό θώκο, ξεκίνησε από χθες με τις παραιτήσεις του Ρίσι Σουνάκ και του υπουργού Υγείας, Σατζίντ Νταβίντ.

Μέσα στην ημέρα, ο αριθμός των παραιτήσεων εκτοξεύθηκε από τις 18 στις 23, αφού πέντε υπουργοί της κυβέρνησης υπέβαλαν κοινή επιστολή παραίτησης μετά το «σκάνδαλο Πίντσερ», με τον Guardian να αναφέρει ότι «αυτό δεν έχει ξαναγίνει».

Οι Κέμι Μπάντενοχ, Νιλ Ο’ Μπράιεν, Άλεξ Μπούργκχαρτ, Λι Ρόουλι, Τζούλια Λόπεζ κατέστησαν σαφές ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να λειτουργήσει «δεδομένων των ζητημάτων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας», ενώ ζητούν την παραίτηση Τζόνσον.

Μάλιστα, μια βουλευτής υπέβαλε… μισή παραίτηση, εξηγώντας στο Twitter ότι δεν δίνει πλέον την εμπιστοσύνη της στον Τζόνσον και ότι «αν παραμείνει πρωθυπουργός και αύριο, τότε θα παραιτηθώ και εγώ», υπονοώντας μάλλον ότι θέλει να ξεκινήσει απόψε νέα πρόταση μομφής.

Innovative new tactic from Fay Jones: doesn't quit her job as a PPS but says she will if PM is still in office tomorrow.



Think that takes us to 28.5 resignations… pic.twitter.com/NPjMkNDjZy — Tom Larkin (@TomLarkinSky) July 6, 2022

Στο «βάθος» η πρόταση μομφής

Άλλωστε, τα σενάρια για νέα ψηφοφορία επί πρότασης μομφής κατά του πρωθυπουργού έχουν ήδη ξεκινήσει στη Βρετανία, σύμφωνα με το Sky News, αφού πηγές της Επιτροπής του 1922 δηλώνουν ότι οι κανόνες μπορούν να αλλάξουν και να απορριφθεί η… ασυλία 12 μηνών του πρωθυπουργού μετά τη νίκη του στην ίδια ψηφοφορία τον περασμένο μήνα.

Επικαλούμενος ένα μέλος της Επιτροπής του 1922 που επιβλέπει τέτοιες ψηφοφορίες, ο δημοσιογράφος του Sky News, Τομ Λάρκιν, αναφέρει στο Twitter ότι αναμένεται από σήμερα Τετάρτη (6.7.2022) το βράδυ να ξεκινήσει ψηφοφορία πρότασης μομφής κατά του Μπόρις Τζόνσον.

Ο Λάρκιν τόνισε ότι οι κανόνες της Επιτροπής, που επί του παρόντος δίνουν στον Τζόνσον ασυλία μέχρι το επόμενο έτος από μια ψηφοφορία για πρόταση μορφής, πιθανότατα θα αλλάξουν σήμερα το απόγευμα.

NEW: member of '22 exec says rules likely to be changed this afternoon and a vote of confidence could be triggered TONIGHT. Would require enough MPs to re-submit letters of no confidence — Tom Larkin (@TomLarkinSky) July 6, 2022

Αυτό ζήτησαν, μάλιστα, και δύο βουλευτές των Τόρις, οι Κρις Σκίντμορ και Τομ Χαντ. Ο Σκίντμορ ζητεί στην επιστολή του να γίνουν αλλαγές στους κανονισμούς του Συντηρητικού Κόμματος προκειμένου να καταστεί δυνατό να κατατεθεί νέα πρόταση μομφής κατά του πρωθυπουργού, την ώρα που η πύρρειος νίκη του στην προηγούμενη ψηφοφορία που διεξήχθη τον Ιούνιο επί πρότασης μομφής του εξασφάλισε ασυλία για 12 μήνες από την κατάθεση άλλης.

«Ως εκ τούτου είναι ζωτικής σημασίας η (Επιτροπή) 1922 να επανεξετάσει επειγόντως τους κανόνες που εμποδίζουν τη διεξαγωγή νέας ψηφοφορίας επί πρότασης μομφής», σημείωσε ο Σκίντμορ.

«Τα γεγονότα της τελευταίας εβδομάδας ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», σημείωσε παράλληλα ο Τομ Χαντ, αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε ο Τζόνσον τις καταγγελίες για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά κατά του πρώην αναπληρωτή υπευθύνου για την κομματική πειθαρχία Κρίστοφερ Πίντσερ, και ανακοίνωσε την υποβολή και από τον ίδιο επιστολής στην αρμόδια επιτροπή για πρόταση μομφής κατά του πρωθυπουργού.