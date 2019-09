Μπόρις Τζόνσον: Το απρόοπτο στη διάρκεια ομιλίας του σε ακαδημία της αστυνομίας! video

Ο Τζόνσον βρισκόταν στο βήμα όταν μία νεαρή νεοσύλλεκτη αισθάνθηκε αδιαθεσία και αναγκάστηκε να καθίσει, ένα γεγονός που σχολιάστηκε με οξύτητα από τους πολιτικούς αντιπάλους του.

Η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στην πρώτη σειρά, ακριβώς πίσω από τον Βρετανό πρωθυπουργό, όταν αισθάνθηκε δυσφορία. Εκείνος, αντιλαμβανόμενος ότι κάτι συνέβη, στράφηκε και την ρώτησε αν ήταν καλά. Κατόπιν, συνέχισε να μιλά ατάραχος, ενώ εκείνη σωριάστηκε στο κάθισμα.

«Λυπάμαι. Νομίζω ότι είναι σινιάλο για να τελειώνω γρήγορα», ειρωνεύτηκε ο Τζόνσον, γελώντας.

Η αστυνομικός σηκώθηκε όρθια λίγο αργότερα, ενώ ο πρωθυπουργός μιλούσε ακόμη.

Δείτε το στιγμιότυπο σε βίντεο:

Watch this please!

Police cadet fallen sick while Boris Johnson deliver his empty and rubbish speech.

He did NOT stop and did NOT ask the Police officer if she was okay but carried on with his bollocks.

I hope the Police woman is fine.#LiarAndCoward pic.twitter.com/MSK86Gpdpi

— Mohammad N Asif (@MohammadAsif_1) September 5, 2019