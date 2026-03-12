Μπραντ Κούπερ, ο ναύαρχος της CENTCOM που ηγείται της αμερικανικής επιχείρησης «Epic Fury» κατά του Ιράν

«Είστε ο άνθρωπος που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή». Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επαίνεσε τον 58χρονο ναύαρχο Μπραντ Κούπερ που ηγείται της επιχείρησης των ΗΠΑ «Epic Fury» κατά του Ιράν.

Αποφασιστικός και με ικανότητα να διατηρεί την ψυχραιμία του υπό πίεση, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), επιβλέπει την επιχείρηση «Επική Οργή» (Epic Fury), τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική επίθεση στη Μέση Ανατολή. Η στρατιωτική εκστρατεία, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ισραήλ, στοχεύει στην εξουδετέρωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν.

Την Τρίτη (10.03.2026), ο Κούπερ παρουσίασε επιχειρησιακή ενημέρωση για την πορεία των επιθέσεων, περιγράφοντας τις επιχειρήσεις που – όπως ανέφερε – έχουν ήδη επιφέρει σημαντικά πλήγματα στις στρατιωτικές υποδομές της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην επιχείρηση συμμετέχουν περισσότεροι από 50.000 στρατιώτες, περίπου 200 μαχητικά αεροσκάφη και δύο αεροπλανοφόρα, με στόχο την αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να προβάλλει στρατιωτική ισχύ στην περιοχή. Η επιχείρηση ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο (28 Φεβρουαρίου) και μέχρι στιγμής έχουν πληγεί περίπου 2.000 στόχοι, μεταξύ των οποίων εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων, ναυτικά μέσα του Ιράν και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

«Εστιάζουμε στην καταστροφή όλων όσων μπορούν να μας επιτεθούν», δήλωσε ο Κούπερ, υπογραμμίζοντας ότι βομβαρδιστικά B-2 και B-1 πραγματοποίησαν χειρουργικά πλήγματα σε πολλαπλές πυραυλικές εγκαταστάσεις βαθιά μέσα στο ιρανικό έδαφος, ενώ βομβαρδιστικά B-52 έπληξαν κέντρα διοίκησης και ελέγχου. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχουν καταστραφεί 17 ιρανικά πλοία, μεταξύ των οποίων και το πιο επιχειρησιακό υποβρύχιο της χώρας.

Ο Κούπερ χαρακτήρισε τη ναυτική επίθεση καθοριστικό πλήγμα για την εξουδετέρωση των ιρανικών ναυτικών δυνάμεων, σημειώνοντας ότι – για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες – κανένα ιρανικό πλοίο δεν επιχειρεί στα Στενά του Ορμούζ ή στον Περσικό Κόλπο. «Δεν υπάρχει ούτε ένα ιρανικό πλοίο εν πλω στον Περσικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ ή στον Κόλπο του Ομάν», είπε χαρακτηριστικά.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει επίσης εξαπολύσει πολλαπλά κύματα πυραύλων cruise, αποδυναμώνοντας σημαντικά την ιρανική αντιαεροπορική άμυνα. Όπως τόνισε ο Κούπερ, πρόκειται για τη μεγαλύτερη στρατιωτική συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, γεγονός που σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ποιος είναι ο Μπραντ Κούπερ

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ είναι ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) και διαθέτει στρατιωτική καριέρα που μετρά πάνω από τρεις δεκαετίες. Είναι απόφοιτος της Ναυτικής Ακαδημίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Στρατηγική Πληροφορία από το National Intelligence University.

Παράλληλα, έχει σπουδάσει διεθνείς σχέσεις στα πανεπιστήμια Χάρβαρντ και Ταφτς.

Ως αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, έχει υπηρετήσει σε πολλές επιχειρησιακές ζώνες, μεταξύ των οποίων και στο Αφγανιστάν. Στις διοικητικές του θέσεις περιλαμβάνονται η ηγεσία των Ναυτικών Δυνάμεων των ΗΠΑ στην Κεντρική Διοίκηση με έδρα το Μπαχρέιν, η διοίκηση του 5ου Στόλου των ΗΠΑ και των Συνδυασμένων Ναυτικών Δυνάμεων. Έχει επίσης υπηρετήσει σε διοικητικές θέσεις στην Οκινάουα της Ιαπωνίας και στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Update from CENTCOM Commander on Operation Epic Fury: pic.twitter.com/5KQDv0Cfxs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 11, 2026

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει διοικήσει πολλά πολεμικά πλοία, μεταξύ των οποίων το αντιτορπιλικό USS Russell (DDG-59) και το καταδρομικό USS Gettysburg (CG-64).

Στην ξηρά, έχει αναλάβει σειρά σημαντικών θέσεων ηγεσίας, μεταξύ των οποίων αναπληρωτής διοικητής της CENTCOM, επικεφαλής νομοθετικών υποθέσεων του Πολεμικού Ναυτικού και διευθυντής τοποθετήσεων αξιωματικών επιφανείας. Έχει επίσης υπηρετήσει σε ανώτερους στρατιωτικούς και διοικητικούς ρόλους στον Λευκό Οίκο, στη Διοίκηση Αφρικής των ΗΠΑ και στο αρχηγείο του Στόλου του Ειρηνικού.

Η ηγεσία του έχει αναγνωριστεί με το Βραβείο Admiral Elmo Zumwalt για οραματική ηγεσία. Παράλληλα, υπηρέτησε στο πλήρωμα του USS Gettysburg, το οποίο τιμήθηκε με το Battenberg Cup, το βραβείο που απονέμεται στο καλύτερο πλοίο, υποβρύχιο ή αεροπλανοφόρο του Ατλαντικού Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Ο Κούπερ έχει δηλώσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «αξιοποιούν μια ποικιλία προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης» που τους βοηθούν να εξετάζουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων σε δευτερόλεπτα και να λαμβάνουν αποφάσεις γρηγορότερα από ό,τι μπορεί να αντιδράσει ο εχθρός.

«Οι άνθρωποι θα λαμβάνουν πάντα τις τελικές αποφάσεις για το τι να πυροβολήσουν και τι όχι και πότε να πυροβολήσουν, αλλά τα προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να μετατρέψουν διαδικασίες που παλιά διαρκούσαν ώρες, και μερικές φορές ακόμη και μέρες, σε δευτερόλεπτα», είπε.

Με τεράστια εμπειρία του τόσο σε ναυτικές επιχειρήσεις όσο και στη στρατηγική διοίκηση, ο ναύαρχος Κούπερ βρίσκεται σήμερα στην πρώτη γραμμή της Επιχείρησης «Epic Fury», επιβλέποντας μια κρίσιμη φάση της σύγκρουσης με το Ιράν.