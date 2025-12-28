Μπριζίτ Μπαρντό: Ο Θεός έπλασε τη γυναίκα και έσπασε το καλούπι – Έφυγε από τη ζωή η πιο όμορφη του κόσμου

Η αυλαία έπεσε για το απόλυτο σύμβολο του σεξ… Η μυθική Μπριζίτ Μπαρντό, η θρυλική «μπεμπέ» του γαλλικού και όχι μόνο κινηματογράφου έφυγε από τη ζωή στα 91 της χρόνια.

Η Μπριζίτ Μπαρντό έλαμψε στον κινηματογράφο αφήνοντας την δική της σφραγίδα, αν και εγκατέλειψε πολύ νωρίς την έβδομη τέχνη για να αφοσιωθεί στα ζώα.

Μέχρι το 1973 που πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας είχε προλάβει να δημιουργήσει τον δικό της μύθο γύρω από το όνομά της. Δυναμική, ασυμβίβαστη, ελεύθερη, μοναδική, σέξι και εμβληματική.

Ηθοποιός και τραγουδίστρια, παγκόσμια σούπερ σταρ, κοινωνικό φαινόμενο και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων, η Μπριζίτ Μπαρντό, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών στο σπίτι της στη Λα Μαντράγκ του Σεν Τροπέ. Με τον θάνατό της κλείνει μια ολόκληρη εποχή.

Από το φως των προβολέων μέχρι την απόφασή της να αποσυρθεί, η Μπαρντό έζησε με τον δικό της τρόπο, αφήνοντας πίσω της ένα αποτύπωμα που ξεπέρασε την τέχνη και άγγιξε την κοινωνία, τον πολιτισμό και την ευαισθησία απέναντι στη ζωή. Η ίδια δεν θέλησε να κάνει καμιά παρέμβαση στο πρόσωπό της και δεν ακολούθησε το ρεύμα της εποχής.

Μύθος και σύμβολο του σεξ των δεκαετιών 1950 και 1960, ήταν αστέρι παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας, ιέρεια και μούσα των μεγαλύτερων καλλιτεχνών της εποχής. Έμβλημα της γυναικείας χειραφέτησης και της σεξουαλικής απελευθέρωσης, έφερε επανάσταση στα ήθη, περνώντας από γυναίκα-παιδί σε femme fatale, ελεύθερη και προκλητική, σε μια εποχή μεταπολεμική και συντηρητική.