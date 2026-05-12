Politico: Ο Ραφαέλ Γκλουκσμάν είχε οδηγίες να αποφεύγει τους «φτωχούς» ψηφοφόρους

Σάλο έχει προκαλέσει στη Γαλλία ένα εσωτερικό έγγραφο που διέρρευσε και αφορά τον βουλευτή Ραφαέλ Γκλουκσμάν, καθώς το επιτελείο του φαίνεται να προτείνει να μην επενδύσει ιδιαίτερα σε ψηφοφόρους της εργατικής τάξης και χαμηλών εισοδημάτων.

Ο βουλευτής της Γαλλίας, που θεωρείται πιθανός υποψήφιος για την προεδρία μετά την αποχώρηση του Εμανουέλ Μακρόν, βλέπει τώρα την προσπάθειά του να αποτινάξει την εικόνα του «ελιτιστή» να κινδυνεύει. Το εμπιστευτικό σημείωμα, που αποκαλύφθηκε από το POLITICO, αναλύει ποιες κοινωνικές ομάδες θεωρούνται πιο πιθανό να τον στηρίξουν στις επόμενες εκλογές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι ψηφοφόροι που είναι πιο κοντά στον Γκλουκσμάν είναι κυρίως εύποροι εργαζόμενοι γραφείου, άνω των 50 ετών ή συνταξιούχοι, που αισθάνονται κοντά στο Σοσιαλιστικό Κόμμα ή γενικά κινούνται στον χώρο της κεντροαριστεράς.

Αντίθετα, το σημείωμα προτείνει να αποφεύγονται «προς το παρόν» οι νέοι 18 έως 25 ετών, οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι πολίτες με χαμηλά εισοδήματα, επειδή θεωρούνται «πιο δύσκολο να κινητοποιηθούν».

Παράλληλα, προτείνεται να μην αφιερωθεί μεγάλη προσπάθεια για να προσεγγιστούν οι ψηφοφόροι από φτωχότερα και πολυπολιτισμικά προάστια γύρω από τις μεγάλες γαλλικές πόλεις, όπου υπάρχουν ισχυρές κοινότητες μεταναστών και θεωρείται πιθανότερο να στηρίξουν τον ηγέτη της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ο οποίος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαρροή αυτή ενισχύει την εικόνα του Γκλουκσμάν ως ανθρώπου της υψηλής κοινωνίας που βρίσκεται μακριά από τα προβλήματα της μεσαίας τάξης. Είναι σύντροφος μιας από τις πιο γνωστές δημοσιογράφους της Γαλλίας και γιος γνωστού φιλοσόφου.

Η ομάδα του πάντως προσπάθησε να υποβαθμίσει τη σημασία του εγγράφου, λέγοντας ότι ήταν απλώς «ένα έγγραφο εργασίας». Ο στρατηγικός σύμβουλος της καμπάνιας, Ματιέ Λεφέβρ – Μαρτόν, που συνέταξε το σημείωμα, υποστήριξε ότι ο ίδιος ο Γκλουκσμάν διαφώνησε με τα συμπεράσματα σχετικά με το ποιους ψηφοφόρους πρέπει να αποφεύγει, τονίζοντας τη σημασία του «να μιλάς σε όλους», ακόμη και «σε όσους δεν ψηφίζουν την αριστερά».

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή ο Γκλουκσμάν και ο Μελανσόν είναι οι δύο ισχυρότεροι υποψήφιοι της αριστεράς, αν και μέχρι τις εκλογές της επόμενης άνοιξης πολλά μπορούν να αλλάξουν.

Οι δύο πολιτικοί αναμένεται να ακολουθήσουν εντελώς διαφορετικές στρατηγικές. Ο Γκλουκσμάν θέλει να προσελκύσει πιο μετριοπαθείς αριστερούς και κεντρώους ψηφοφόρους που έχουν απογοητευτεί από τον Μακρόν. Αντίθετα, ο Μελανσόν πιστεύει ότι το ξεκάθαρα ριζοσπαστικό μήνυμά του θα κινητοποιήσει πολίτες που συνήθως δεν ψηφίζουν, ιδιαίτερα νέους και κατοίκους εργατικών συνοικιών.

Οι συνεργάτες του Μελανσόν εκμεταλλεύτηκαν αμέσως τη διαρροή. Ο βουλευτής Πολ Βανιέ από το κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» έγραψε στο X: «Ο Γκλουκσμάν δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τους φτωχούς, τους νέους, τις ανύπαντρες μητέρες και τις εργατικές γειτονιές, αν δεν του φέρνουν ψήφους».